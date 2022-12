Veja curiosidades que marcaram a final da Copa do Mundo

Foto: Reprodução / Twitter – Fifa

A inédita final de Copa do Mundo envolvendo as seleções da Argentina e da França foram repletas de emoções e de uma série de curiosidades que podem valer divertidas conversas sobre a grande decisão. Veja algumas delas:

Até a final, a notável galeria de campeões mundiais não tinha ninguém na categoria dos tricampeões. O Brasil ficou com cinco títulos, Alemanha e Itália com quatro, a tricampeã Argentina se descolou da França e do Uruguai, que ficaram com dois triunfos cada. Inglaterra e Espanha seguem com um título apenas.

Com o resultado, as únicas seleções que conseguiram o feito de ganharem duas edições seguidas foram a Itália, em 1934 e 1938, e o Brasil, nas conquistas de 1958 e 1966.

Argentina e França fizeram a quarta final entre duas seleções bicampeãs do mundo. As anteriores foram Brasil e Itália (1970), Itália e Alemanha (1982) e Alemanha e Argentina (1990).

Considerando o tempo que uma seleção levou do ano em que ganhou o primeiro título (1958) para o ano em que foi tricampeã mundial (1970), o Brasil alcançou o feito mais rápido e continua em primeiro lugar, com 12 anos. A Alemanha levou 36 anos entre a primeira conquista (1954) e a terceira (1990). A Argentina ganhou a sua primeira Copa em 1978 e foi tricampeã após 44 anos, somente agora em 2022. A Itália demorou 48 anos entre o título de campeão (1934) e seu tricampeonato (1982).

Das 22 edições da Copa do Mundo, esta foi a 11ª final entre América do Sul e Europa, ou seja, metade.

– O Brasil foi o primeiro latino-americano a obter o feito e só conquistou títulos vencendo seleções europeias. Foi assim em 1958 (Brasil 5 x 2 Suécia), 1962 (Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia), 1970 (Brasil 4 x 1 Itália), 1994 (Brasil 0 x 0 Itália, com vitória brasileira nos pênaltis) e 2002 (Brasil 2 x 0 Alemanha).

– Em 1998, a Seleção Brasileira conheceu sua segunda derrota numa final – a primeira contra europeus (Brasil 0 x 3 França). O primeiro foi o insucesso, em 1950, frente ao Uruguai.

– Contra europeus, os hermanos têm agora três vitórias e duas derrotas. Foram em 1978 (Argentina 3 x 1 Holanda), 1986 (Argentina 3 x 2 Alemanha), 1990 (Argentina 0 x 1 Alemanha) e 2014 (Argentina 0 x 1 Alemanha). O desempate veio com o tricampeonato em 2022, contra a França.

– Em termos de finais com times do mesmo continente tivemos duas edições com sul-americanos – em 1930 (Uruguai 4 x 2 Argentina) e 1950 (Brasil 1 x 2 Uruguai) – e nove vezes com europeus, a saber: 1934 (Itália 2 x 1 Tchecoslováquia), 1938 (Itália 4 x 2 Hungria), 1954 (Alemanha 3 x 2 Hungria), 1966 (Inglaterra 4 x 2 Alemanha), 1974 (Alemanha 2 x 1 Holanda), 1982 (Itália 3 x 1 Alemanha), 2006 (Itália 1 x 1 França, com vitória italiana nos pênaltis), 2010 (Espanha 1 x 0 Holanda) e 2018 (França 4 x 2 Croácia).

Quando entrou em campo para a final, Lionel Messi se tornou o jogador com o maior número de jogos (26) de Copa do Mundo na história da competição, superando o até então recordista Lothar Matthäus, da Alemanha, com 25 jogos.

Geograficamente, uma novidade: Argentina e França fazem fronteira com o Brasil. Os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul têm ligações com a Argentina. Já a França, que fica na Europa, tem um território ultramarino colado ao estado do Amapá, a Guiana Francesa.

Uma coincidência também marcou a disputa pelo terceiro lugar. Croácia e Marrocos fizeram o segundo jogo entre as duas equipes nesta Copa do Mundo, pois estiveram no mesmo grupo na primeira fase e empataram por 0 a 0. A mesma situação aconteceu no Mundial de 2018, na Rússia, quando Bélgica e Inglaterra também estavam no mesmo grupo na primeira fase e fizeram jogo de terceiro e quarto lugar.

