Veja dicas de preparação para concurso TRT18

Que tal garantir uma vaga para oportunidades incríveis de trabalho? Hoje vamos dividir algumas dicas de preparação para concurso TRT18 e alavancar na carreira profissional com uma ótima remuneração para realizar seus projetos.

Recentemente saiu o edital do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região de Goiás, onde as inscrições vão do dia 05 de dezembro de 2022 até o dia 04 de janeiro de 2023. As vagas são para técnico judiciário e analista judiciário.

São apenas 24 vagas, mais cadastro de reserva, por isso corra que ainda dá tempo de garantir sua chance de se tornar um profissional qualificado na área judiciária ou administrativa.

O concurso contempla nível médio e superior, e as inscrições estão sendo feitas pelo site da banca FCC-Fundação Carlos Chagas.

Ficou interessado? Então continue com a gente até o final que vamos te dar dicas exclusivas para você ingressar no mercado de trabalho e ser um profissional de sucesso!

Quais as vantagens em fazer o concurso TRT18

Um dos principais motivos para querer ingressar nessa área é sua excelente remuneração, que pode variar dependendo do cargo escolhido. O salário inicial de um analista judiciário por exemplo é de R$12.455,30, já um oficial de justiça garante uma remuneração de R$14.271,70.

Esses exemplos são considerando os cargos para nível superior, já para o nível médio temos os valores iniciais de R$7.591,37 para o cargo de técnico judiciário, ambos são ótimas opções para quem deseja estabilidade financeira e um ótimo currículo.

O concurso TRT18 ainda oferece oportunidade para pessoas da carreira policial, as vagas são para técnico judiciário, área administrativa e especialidade Agente da Polícia Judicial, que oferece um salário de R$8.698,44.

O que é preciso saber para fazer o concurso TRT18?

O concurso TRT18 é muito disputado em todo o país, por isso, ele exige um bom desempenho na hora de realizar sua prova. Assim, para obter um bom resultado final na sua avaliação, é preciso estar bem preparado. Estudo e se dedique para esse grande dia, pois isso é fundamental para garantir sua vaga.

As provas do concurso serão divididas entre cargos, áreas e especialidades. Para todos eles, as disciplinas serão: língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, legislação, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Fique atento ao edital, porque cada especialidade tem seu conteúdo programático separado. Assim, seguindo essas dicas você já pode adiantar seus estudos e dar início nos conteúdos das provas.

Como fazer a inscrição para o concurso TRT18

A inscrição para o concurso TRT18 já está aberta e para realizar o processo basta você acessar o site da banca FCC-Fundação Carlos Chagas das 10h do dia 05/12/2022 até as 14h do dia 04/01/2023.

A taxa de inscrição para Técnico Judiciário, em todas as áreas e especialidades é de R$70,00. Já para Analista Judiciário em todas as áreas e especialidades é de R$90,00.

Você pode realizar o pagamento até o dia 04/01/2023 e o dia da prova será no dia 12/02/2023.

Portanto, marque em sua agenda para não perder o dia da prova e ficar de fora dessa oportunidade única de alavancar a sua carreira profissional.

Dicas para você realizar o concurso TRT18

O concurso TRT18 é muito complexo, porém a dedicação aos estudos e a força de vontade em garantir um bom emprego superam qualquer dificuldade.

Algumas áreas terão uma prova discursiva de redação, portanto vá se preparando para realizar uma boa apresentação. A limitação para os concurseiros de nível superior completo é de 30 linhas no mínimo e 40 linhas no máximo .

Já para o cargo de nível médio a redação deverá conter 20 linhas no mínimo e 30 linhas no máximo, o candidato deverá também desenvolver um texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única.

A prova discursiva-argumentativa será aplicada para todos os candidatos no mesmo dia e horário das provas objetivas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Com base em nossas dicas e atualizações suas chances de ingressar na área jurídica ou administrativa é bem alta, mas para que isso aconteça é preciso muito esforço e dedicação.

Por fim, não deixe de inserir junto a sua rotina de estudos uma boa rotina física, tire um tempo para se exercitar e praticar exercícios físicos. São pequenos atos que, quando juntos, são fundamentais para que o seu corpo se torne uma fortaleza e dê conta de tudo que você precisa!

Assim, lembre também que uma alimentação saudável faz toda a diferença na hora de cuidar de si. Mantenha a calma, fique focado, saiba que você se dedicou muito e boa sorte!

Esperamos que o post de hoje seja útil para que você se organize!