Veja dicas de preparação para o concurso da Defensoria Pública de São Paulo

Vai participar do Concurso da Defensoria Pública de São Paulo e não sabe se está preparado para realizar a prova? Então isso não é mais um problema, pois hoje nós vamos mostrar passo a passo como se aprimorar e garantir uma vaga nessa área.

O edital do Concurso Público para Oficial de São Paulo já foi publicado e está oferecendo a oportunidade para muitas pessoas darem um passo a mais na carreira.

A preparação para realizar o concurso é essencial para garantir uma boa colocação diante dos candidatos, já que há uma grande procura para as vagas disponíveis.

Se você ficou interessado em saber mais informações sobre esse assunto, não deixe de nos acompanhar até o final para conferir as melhores dicas para você não errar na escolha.

Confira onde será realizado o concurso da Defensoria Pública

A DPE-SP(Defensoria Pública de São Paulo) republicou nesta terça-feira ,13 de dezembro, o Edital do V Concurso Público que tem como prioridade formar cadastro reserva de profissionais com ensino médio.

As oportunidades são para Oficial de Defensoria Pública, que além da Capital também poderão atuar nas seguintes cidades:

Araçatuba, Bauru, Campinas, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Santos, São Carlos, Sorocaba, Registro e Taubaté.

Serão várias cidades para melhor atender os candidatos e oferecer mais oportunidades para quem deseja ingressar na carreira pública.

Saiba mais sobre o DPE

Uma boa dica para quem está se preparando para o concurso da Defensoria Pública, é conhecer mais detalhes sobre a instituição que deseja entrar.

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo conta com mais de 40 unidades instaladas no Estado. Visa orientar gratuitamente toda a população sobre direitos individuais e coletivos.

Além disso, atua também na promoção de direitos humanos e na defesa. Isso vale para todos os graus, Judicial e extrajudicial e, por fim, ainda oferece orientação jurídica.

É sempre bom estar bem antenado sobre o local que está querendo ingressar. Afinal, adquirindo informações sobre onde deseja começar sua carreira o candidato já começa sua preparação bem informado e com uma vantagem a mais em seu currículo.

Veja como fazer a inscrição para o concurso de Oficial da Defensoria Pública

Para você que deseja entrar para a Defensoria Pública de São Paulo, fique atento às datas de inscrição. Isso porque, o prazo para realizar o cadastro já está disponível.

De antemão, o candidato deve estar ciente que para fazer a solicitação da isenção da taxa de inscrição o prazo é somente do dia 15 ao dia 16 de dezembro de 2022.

As inscrições normais ocorrem do dia 15 de dezembro de 2022 até o dia 26 de janeiro de 2023. O valor da taxa é de R$72,00, e a remuneração inicial para esse cargo é de R$3.560,33.

As vagas para disputa do cargo de Oficial da Defensoria Pública são para candidatos com ensino médio, e vale ressaltar que além da escolaridade exigida, é preciso ainda ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria mínima B.

Fique atento no que estudar para o concurso da Defensoria Pública de São Paulo

Estar bem preparado para realizar a prova é muito importante para garantir a vaga, portanto estudar é a palavra chave para alcançar seus objetivos.

Os inscritos vão contar com uma prova objetiva, que está prevista para ser aplicada no dia 19 de março de 2023 no período da tarde, nas cidades que já citamos anteriormente.

A avaliação vai contar com 70 questões de múltipla escolha e o tempo disponível para a sua realização é de 4 horas.

A prova ainda vai exigir do candidato conhecimentos em Língua Portuguesa, noções de Informática, Raciocínio Lógico-Matemático e conhecimentos específicos.

Tendo em mãos todas essas informações, o que você pode fazer agora é focar nos estudos e investir em cursos preparatórios, por exemplo. Isso vai ajudar muito na sua preparação.

Além de estudar muito, outro fator importante é se preparar fisicamente e psicologicamente. Procure manter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas ajudam a relaxar e manter a calma.

Por fim, tenha perseverança e confie no seu potencial. Certamente você vai garantir uma boa colocação no Concurso da Defensoria Pública de São Paulo e conquiste uma excelente profissão!

Um concurso público pode ser a porta de entrada para diversas oportunidades incríveis na sua carreira. Por isso, considera a prova da Defensoria Pública como uma boa opção!

Esperamos que o post de hoje possa ajudar nessa tomada de decisão, além de acabar com qualquer dúvida sobre o exame. Boa sorte!