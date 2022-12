veja dicas para buscar opções

Foto: Divulgação/Arquivo pessoal

Com a aproximação da virada do ano, muitos pais começam a se preocupar com a escolha de uma escola para seu filho. Essa é uma escolha que levanta muitas questões, de abordagens pedagógicas a alinhamentos ideológicos, aspectos que definem como pais e responsáveis vão decidir a melhor instituição para matricular seu filho. O iBahia separou algumas dicas para você que está tentando tomar uma decisão.

Foto: Divulgação/Arquivo pessoal

1º – Os valores e a filosofia, a estrutura física, a localização e a mensalidade da instituição estão entre os aspectos que devem ser analisados pelos pais para fazer essa escolha. Espaços bem equipados, limpos e organizados contribuem para que a criança se sinta confortável e, principalmente, tenha acesso aos equipamentos necessários ao seu aprendizado.

Foto: Divulgação/Arquivo pessoal

2º – Além disso, o plano pedagógico da escola também é um aspecto importante, uma vez que está diretamente ligada ao aprendizado da criança. Por isso, considerar a condução do processo de aprendizagem e métodos aplicados diante da realidade atual é muito importante. Com isso em mente, muitos pais têm procurado métodos que valorizam a experiência pessoal do aluno e o ensino bilíngue.

Em Salvador, a escola ACBEU Maple Bear Canadian School é um exemplo de instituição que valoriza esse tipo de abordagem. Para isso, a escola investe em espaços amplos e bem equipados, além de uma proposta que mistura o ensino da língua inglesa às atividades curriculares.

3º – A formação dos professores também é um aspecto determinante no processo de aprendizagem. Nesse sentido, é importante que os pais observem o tipo de currículo exigido dos profissionais.

Em escolas bilíngues como a Maple Bear, os profissionais passam por formações internas. Além disso, é exigido que esses professores estejam preparados para tirar as dúvidas das crianças, que recebem ensino em uma segunda língua.

Leia mais sobre Inglês Now no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.