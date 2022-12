Foto: Max Haack/ Ag Haack

A festa de lançamento do bloco ‘Os Mascarados’ aconteceu na noite de sexta-feira (17), na Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, em Salvador. O evento contou com um show da cantora e futura ministra da Cultura Margareth Menezes. Veja as fotos abaixo:

Foto: Max Haack/ Ag Haack

