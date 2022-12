Veja lista de filmes sobre vida e carreira de Pelé

Foto: Divulgação / Netflix

Fora dos campos, Pelé, que morreu nesta quinta-feira (29), foi tema de muitos filmes e documentários. A carreira do jogador foi destaque no mundo inteiro e por isso, ele se tornou protagonista em inúmeras produções.

O atleta do século também participou de filmes e novelas como ator. Confira abaixo:

Pelé como ator

Família Trapo – O jogador fez uma participação especial em um dos episódios de “Família Trapo”, em 1967. Na história do episódio, Ronald Golias, o Bronco, fica bravo ao ser substituído por Pelé em seu time de futebol.

Os Estranhos – A novela “Os Estranhos”, de 1969, da TV Excelsior, tinha como tema a chegada de extraterrestres na Terra. Pelé interpretou Plínio Pompeu, um escritor que vivia em uma ilha, por onde chegavam os visitantes inesperados.

O Barão Otelo no Barato dos Bilhões – O filme de 1971, tem Grande Otelo como João Sem Direção, um homem pobre que se desdobra em bicos, incluindo o de gandula no Maracanã, para sustentar suas três mulheres. Já Pelé é Dr. Arantes, o dono de um banco para quem o protagonista pede dinheiro.

A Marcha – De 1972, “A Marcha” se passa alguns anos antes da abolição da escravidão no país. Pelé é Chico Bondade, um dos protagonistas, ao lado de Boaventura, interpretado por Paulo Goulart.

Foto: Reprodução / TV Globo

Os Trombadinhas – Em “Os Trombadinhas”, de 1980, Pelé o interpreta, mas como técnico das categorias de base do Santos. Inconformado com a situação dos meninos carentes e abandonados, ele usa seu sucesso e prestígio para mudar esta situação.

Fuga para vitória – No filme “Fuga para vitória”, de 1981, Pelé contracena com Sylvester Stallone, Michael Caine, Bobby Moore, Osvaldo Ardiles e Kazimierz Deyna. Eles são prisioneiros de guerra que se preparam para uma partida de futebol contra a seleção alemã nazista, enquanto é feito um plano de fuga do local.

A vitória do mais fraco – Novamente como Pelé, em 1985, no filme “A Vitória do mais fraco”, de Terrell Tannen, o jogador é um treinador de um grupo de crianças órfãs que tentam salvar o orfanato que vivem.

Os Trapalhões e o Rei do Futebol – Em 1986, Cardeal (Renato Aragão), Fumê (Mussum), Elvis (Dedé Santana) e Tremoço (Zacarias) trabalham como faxineiros e roupeiros de um time de futebol que passa por uma crise. O técnico é dispensado e Cardeal assume a posição. Pelé é Nascimento, um repórter esportivo que acompanha a trupe.

O Clone – Pelé também fez uma aparição na novela O Clone, em 2001. No capítulo, ele aparece de surpresa para visitar a velha amiga Dona Jura, no seu bar.

Filmes sobre Pelé

Pelé: O Nascimento de uma Lenda – Globoplay

Lançado em 2015, o filme “Pelé: O Nascimento de uma Lenda”, foi gramado no Rio de Janeiro, Brasil e em Los Angeles, Estados Unidos. O longa narra a história de Pelé, sob a direção dos irmãos americanos Michael e Jeff Zimbalist.

Pelé – Netflix

“Pelé” da Netflix é o mais novo lançamento dedicado a trajetória de Pelé. O documentário tem como pano de fundo uma era turbulenta da história do Brasil. O longa conta com participação de outros atletas e artistas como Zagallo, Rivellino, Juca Kfouri e Gilberto Gil.

Pelé Eterno – Globoplay e Apple TV

Lançado em 2004, Pelé Eterno se desenrola através de uma narrativa cronológica sobre a carreira do ‘rei’ do futebol. Além dos gols, a produção exibe dribles de rara técnica e lances famosos que não resultaram em gol.

Isto é Pelé

Lançado em 1974, o documentário narra a vida de Edson Arantes do Nascimento, focando em suas grandes conquistas do futebol brasileiro, com ênfase nas Copas do Mundo de 1958 e 1970.

