Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta quarta (14)

Foto: Divulgação / Anasps

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 49 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (14). Entre as oportunidades, estão vagas para atendente de farmácia, auxiliar de logística, designer gráfico e muito mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior Incompleto em Administração a partir do 1º semestre

Obrigatório conhecimento no Pacote Office e residir na região do Subúrbio

Bolsa – auxilio R$ 600,00 + benefícios

01 VAGA

ASSISTENTE DE COMPRAS

Escolaridade não exigida

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório conhecimento no Pacote Office e possuir experiência na área de logística e suprimentos

01 VAGA

AUXILIAR DE VETERINARIO

Ensino Superior Incompleto em Medicina Veterinária, Ciências Biológicas ou áreas afins a partir do 3º semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência como auxiliar de biólogo, área aeroportuária ou auxiliar veterinário

02 VAGAS

BORRACHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivencia com serviços de borracharia com veículos pesados

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento com máquina industrial e costura com material de couro

02 VAGAS

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE FROTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência na área de manutenção veicular e conhecimento em lançamentos no sistema e controle de planilhas em Excel

Salário R$ 2.000,00 + benefícios

01 VAGA

ENCARREGADO DE SUPERMERCADO

Ensino Superior Incompleto em Administração, Marketing ou áreas afins a partir do 3º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 2.400,00 + benefícios

03 VAGAS

GUARDA–VIDAS

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório curso de salvamento aquático, primeiros socorros e disponibilidades para esse requisitos: 2 vagas – 40hs semanais(temporária) e 1 vaga – 24hs (permanente)

03 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA DE PASTEURIZAR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória disponibilidade de horário

Salário R$ 1.212,00 + benefícios

01 VAGA

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório ter domínio do processo de injeção e sopro

Salário R$ 2.298,37 + benefícios

02 VAGAS

TÉCNICO DE IMPRESSÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório conhecimento em Pacote Office, Corel Draw e Solftware de edição, experiência com impressão gráfica digital, manutenção preventiva e programas vetorias

Salário R$ 1.500,00 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (FABRICAÇÃO)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório curso técnico de Refrigeração

Salário R$ 1.800,00 + benefícios

01 VAGA

TOSADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.600,00 + benefícios

02 VAGAS

VAGAS PARA SINEBAHIA CENTRAL – PITUAÇU

ENCARREGADO DE OBRAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório CNH B, possuir vivencia em estradas, disponibilidade para viajar e aptidão para trabalho em altura

02 VAGAS

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SHOPPING BARRA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

6 Meses De Experiência Na Área Hospitalar

Salário+ benefícios será informado na entrevista

03 VAGAS

Vagas do SIMM

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Atendente de Farmácia Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado no ramo de Farmácia. 1.400,53 + benefícios 4 Lavador de veículos Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas. a combinar + benefícios 1 Auxiliar de limpeza Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a região de Pirajá. 1.314,00 + benefícios 1 Auxiliar de logística Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a região de Pirajá. 1.314,00 + benefícios 1 Técnico mecânico de ar condicionado Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável CNH B e disponibilidade de horário e viagem. 1.860,00 + benefícios 7 Agente de Portaria Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em sistema de escala 12 x 36 1.487,95+ benefícios 1 Atendente de Padaria Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: SABER MANUSEAR O FORNO, TER DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM FECHAMENTO DE LOJA E TER FÁCIL ACESSO AO BAIRRO: IMBUI a combinar + benefícios 2 Repositor de Hortifrut Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja e ter fácil acesso a Lauro de Freitas a combinar + benefícios 3 Atendentes de Fatiados Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: SABER MANUSEAR MÁQUINA DE FATIAR FRIOS, TER DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM FECHAMENTO DE LOJA E DE FÁCIL ACESSO AOS BAIRROS: BROTAS E IMBUI a combinar + benefícios 3 Operador de Empilhadeira Elétrica Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente (2019 a 2022), requisitos imprescindíveis: CNH B, curso na área, disponibilidade para trabalhar noite/madrugada e em Simões Filho a combinar + benefícios 3 Designer Gráfico Ensino superior completo em Publicidade, Marketing ou Designer, 6 meses de experiência, requisitos impresindíveis: Experiência com pacote adobe (AI, OS, ID, PR, AE), conhecimento intermediário no programa FIGMA e disponibilidade para morar em São Paulo 3.000,00 + benefícios 1 Confeiteiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindíveil experiência com preparo de doces, tortas, bolos e salgados a combinar + benefícios 1 Eletricista de máquinas pesadas Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter trabalhado com conserto e manutenção de retroescavadeira, rolo compactador e trator de esteira. 2.200,00 + benefícios 1 Motorista de caminhão Prancha Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter CNH D. 2.200,00 + benefícios 1 Técnico em Informática Ensino superior cursando Sistema de informação, Rede de computadores ou cursos na área de Tecnologia, 6 meses de experiência, ter conhecimento em manutenção de redes, software, hardware e telefonia. a combinar + benefícios 1 Limpador de vidros Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter curso de NR-35, disponibilidade para trabalhar em altura. a combinar + benefícios 1 Pintor de paredes / fachada Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter curso de NR-35, disponibilidade para trabalhar em altura. a combinar + benefícios 4 Mecânico de veículos Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Preparador de veículos Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 NÃO PCD 38 PCD 0 TOTAL DE VAGAS: 38

