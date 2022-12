Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador nesta terça (13)

Foto: Valter Pontes / Secom

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 49 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (13). Entre as oportunidades, estão vagas para eletricista de máquinas pesadas, soldador maçariqueiro, limpador de vidros e muito mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Confira abaixo a lista de vagas do SIMM e SineBahia para Salvador e neste link a lista de oportunidades no interior da Bahia:

ASSISTENTE DE COMPRAS

Escolaridade não exigida

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório conhecimento em pacote Office e experiência na área de logística e suprimentos.

01 VAGA

ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório conhecimento em informática

Salário: R$ 1.400,53 + benefícios

06 VAGAS

AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência na área mecânica

Desejável conhecimento básico em metrologia

Salário: R$ 1.700,00 + benefícios

02 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA DE PASTEURIZAR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória disponibilidade de horário.

Salário: R$ 1.212,00 + benefícios

01 VAGA

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório ter domínio do processo de injeção e sopro desejável, técnico em plásticos, conhecimento em plástico, mecânica ou mecatrônica.

Salário: R$ 2.298,37 + benefícios

02 VAGAS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em sistema de telefonia/PABX/informática, disponibilidade para viagens e possuir curso técnico em eletrônica ou áreas afins.

Salário: R$ 1.600,00 + benefícios

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ – SHOPPING BARRA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

06 meses de experiência

Salário+ benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior incompleto em Administração, Gestão de RH ou afins

06 meses de experiência

Salário+ benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

06 meses de experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

06 meses de experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

06 meses de experiência

Salário+ benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

Vagas do SIMM

VAGA DESCRIÇÃO SALÁRIO QT VAGAS Eletricista de máquinas pesadas Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter trabalhado com conserto e manutenção de retroescavadeira, rolo compactador e trator de esteira. 2.200,00 + benefícios 1 Motorista de caminhão Prancha Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter CNH D. 2.200,00 + benefícios 1 Auxiliar de manutenção predial Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Técnico em Informática Ensino superior cursando Sistema de informação, Rede de computadores ou cursos na área de Tecnologia, 6 meses de experiência, ter conhecimento em manutenção de redes, software, hardware e telefonia. a combinar + benefícios 1 Limpador de vidros Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter curso de NR-35, disponibilidade para trabalhar em altura. a combinar + benefícios 1 Ajudante de Montagem Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 3 Operador de máquinas, com enfâse em Elevador Cremalheira e mini grua Ensino médio completo, 6 meses de experiência a combinar + benefícios 3 Manobrista Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A/C, ter disponibilidade total de horário, e para trabalhar em sistema de escala 12 x 36 ou 6 x 1 1.212,00 + benefícios 1 Doceira (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: vivência na produção de salgados a combinar + benefícios 1 Operador de Telemarketing ativo e receptivo Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: boa dição, ter disponibilidade total de horário e conhecimento de informática a combinar + benefícios 3 Cozinheira de restaurante Ensino médio completo, 6 meses de experiência na área a combinar + benefícios 1 Soldador maçariqueiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência 2.000,00 + benefícios 3 Pintor de paredes / fachada Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter curso de NR-35, disponibilidade para trabalhar em altura. a combinar + benefícios 4 Mecânico de veículos Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Preparador de veículos Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. a combinar + benefícios 1 Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter boa dicção e conhecimento em Informática. 1.313,00 + benefícios 1 NÃO PCD 26 PCD 1 TOTAL DE VAGAS: 27

