Veja lista de vagas do SIMM e SineBahia para SSA e RMS nesta quarta (21)

Foto: Divulgação / SIMM

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 74 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (21). Entre as oportunidades, estão vagas para atendente de farmácia, fiscal da caixa, cozinheiro hospitalar, soldador, consultor de vendas e mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função. Para se inscrever em qualquer oportunidade é necessário realizar um cadastro nas instituições. Veja abaixo a lista de documentos necessários:

Os interessados nas oportunidades do SineBahia podem buscar um dos postos de atendimento com documentos pessoais. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento a partir das 17:30h do dia anterior a visita. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Vagas do SIMM

Atendente de Farmácia

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso aos bairros de Cajazeiras e Pero Vaz

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Fiscal de caixa

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade para fechamento de loja ( VAGA ZONEADA PARA MORADORES DA SUBURBANA )

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Mecânico de Caminhão III

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para viajar, desejável curso na área

Salário R$2.056,53 + benefícios

2 Vagas

Mecâncio de automóveis

Ensino médio completo, 6 meses de experiência na área

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Cozinheiro Hospitalar (Temporária)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível vivência no Ramo Hospitalar

Salário R$1.400,00 + benefícios

1 Vaga

Soldador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para viajar, desejável curso na área e experiência com soldagem tig e mig a

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Consultor de vendas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter CNH A.

Salário R$1.700,00 + benefícios

1 Vaga

Operador de monitoramento (CFTV)

Ensino médio completo, 6 meses experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja, fácil acesso aos bairros de Salvador, curso na área

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Técnico mecânico de ar condicionado

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável CNH B e disponibilidade de horário e viagem.

Salário R$1.860,00 + benefícios

7 Vagas

Vagas do SINEBAHIA

VAGAS DE SALVADOR

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto em Administração ou Logística a partir do 3° período

Bolsa auxílio R$ 700,00 + benefícios

04 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória conhecimento prático em desossa de animais e disponibilidade para trabalhar de domingo à domingo (escala 6X1)

Salário: R$ 1.300,00 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em Camaçari

Salário: R$ 1.359,60 + benefícios

03 VAGAS

AUXILIAR DE VETERINÁRIO

Ensino Superior incompleto em: Medicina Veterinária, Ciências Biológicas ou áreas afins, a partir do 3° período.

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório: experiência como Auxiliar de biólogo, área aeroportuária ou auxiliar veterinário comprovada em carteira e CNH “B”

02 VAGAS

BARMAN

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 1.398,20 + benefícios

02 VAGAS

COLORISTA AUTOMOTIVO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório: experiência com preparação de tintas

Salário: R$ 1.498,40 + benefícios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Superior incompleto em Administração, Gestão de Vendas ou áreas afins a partir do 3° período.

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH “B” e possuir veículo próprio

Salário: R$ 1.274,61 + comissão 40%

02 VAGAS

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH “A” e veiculo próprio (moto)

Salário: R$ 1.265,67 + benefícios

02 VAGAS

COSTURADOR DE ARTEFATOS DE COURO (MÁQUINA)

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 1.300,00 + benefícios

Observação: EXCETO ROUPAS E CALÇADOS

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 1.445,38 + benefícios

02 VAGAS

ENCARREGADO DE OFICINA MECÂNICA (VEÍCULOS PESADOS)

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento de equipamentos pesados (tratores, escavadeiras, caminhão e afins) e CNH ”AB”

01 VAGA

FRESADOR CNC

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório saber operar torno ou fresa CNC, ler e interpretar desenhos técnicos

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE TRATORES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir conhecimento em manutenção de máquinas da linha amarela (trator, rolo, retro escavadeira e etc.) e equipamentos

Salário: R$ 2.418,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A GASOLINA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir CNH “B”

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH B, curso técnico na área de refrigeração, conhecimento em Split, Hi-Wall, cassete, piso-teto, amplo conhecimento na área de refrigeração e disponibilidade para viagens

Salário R$ 1.690,00 + benefícios

01 VAGA

PATISSEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 1.445,38 + benefícios

01 VAGA

POLIDOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Superior completo ou incompleto em qualquer área

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória experiência com supervisão de equipe na área de vendas comercial ou de serviços

Salário: R$ 1.500,00 + benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH “B”, disponibilidades para viagens, curso Técnico de Edificações completo e experiência em dirigir na estrada.

Salário: R$ 2.549,73 + benefícios

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatória disponibilidade de horário

Salário: R$ 1.212,00 + benefícios

05 VAGAS

VENDEDOR DE SERVIÇOS (VAGAS TEMPORÁRIAS)

Ensino Médio completo

Salário: R$ 1.500,00

06 VAGAS

VAGAS DO SINEBAHIA CENTRAL – PITUAÇU

SUPERVISOR FINANCEIRO

Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis ou afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência na função em hotelaria

01 VAGA

CAMAREIRO DE HOSPITAL

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Sem experiência

Salário+ benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

VAGAS DE SIMÕES FILHO

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Fundamental completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

MANOBRISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência 06 meses

CNH D

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência 06 meses

CNH D (realizar viagens intermunicipais e interestaduais)

03 VAGAS

FATURISTA

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses

Necessário conhecimento fiscal e habilidade com Excel

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto

Experiência 06 meses

Cursando Administração, Gestão Empresarial e afins

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses

Ter disponibilidade para viajar

05 VAGAS

Leia mais sobre Empregos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.