veja os capítulos de 26 a 31 de dezembro

Segunda-feira (26)

Núbia conversa com Talita e deixa escapar que Ari pode ter um irmão por parte de pai. Moretti fica preocupado ao notar que Helô já conhecia Sara. Sara acaba com a festa de Guida ao colocar a gravação de Débora acusando Moretti para todos ouvirem. Guida sai de casa. Moretti diz a Stenio que Guida não pode deixá-lo porque envolveu a mulher em muitos de seus negócios.

Sara se sente vingada. Cidália avisa a Guerra que Moretti foi desmoralizado na festa de Natal e sugere ao empresário que aumente o nível de blindagem em torno de Chiara. Ari revela a Gil que tem receio de Brisa ter dado a Guerra seu antigo caderno de anotações. Uma cigana diz a Brisa que um parente está muito próximo da moça.

Terça-feira (27)

Guida fica sabendo por Oto que as casas e as ações da empresa de Moretti estão em seu nome. Guida dá um prazo para Moretti deixar a casa e ameaça vender as ações que estão em seu nome para Guerra. Moretti avisa a Guida que ela tem uma dívida que terá de sanar sozinha, caso se separe dele. Cotinha aconselha Guida a contratar um advogado para enfrentar Moretti.

Brisa se esquiva de Ari quando ele tenta saber sobre o material que ela enviou para Guerra. Moretti fala a Stenio sobre o medo de Guida se unir a Oto. Bia mostra a Dante e Sara um recorte de uma notícia sobre um acidente de carro, supondo que possa ser Débora. Dante supõe que a moça do acidente pode não ter sobrevivido.

Quarta-feira (28)

Moretti sugere que Sara esteja mancomunada com Débora para fazer chantagem contra ele. Oto explica para Brisa o motivo de Moretti não querer que o funcionário esteja envolvido com ela. Ari pede para Guerra não dar importância para as anotações da caderneta que está em poder do empresário. Ari mente para Chiara quando diz que não procurou por Brisa.

Helô aconselha Guida a esfriar a cabeça, e promete indicar um advogado para a prima. Stenio repreende Oto por ter dado a escritura da casa para Guida. Helô aparta a briga entre Guida e Moretti. Com segundas intenções, Núbia vai ao salão para ser atendida por Rose, enquanto Brisa e Oto estão viajando.

Quinta-feira (29)

Núbia marca com Rose para que a manicure passe a ir até sua casa. Rudá avisa a Guida que Moretti doará os pertences da mãe. Guida vandaliza a casa de Moretti. Dante avisa a Ari para não subestimar sua inteligência, se referindo à escolha que o ex-aluno fez ao ficar do lado de Guerra no projeto dos casarões. Helô diz a Creusa que Brisa pode perder a guarda de Tonho por causa do inquérito da afilhada. Stenio diz a Helô que não está com o inquérito de Brisa e avisa à delegada que Oto mentiu ao Juiz, dizendo que não estava no carro no momento da prisão. Moretti aparece na casa de Cotinha.

Sexta-feira (30)

Cotinha discute com Moretti, diante das ameaças que o empresário faz para sua sobrinha. Rudá chama a polícia para tirar Moretti da casa de Cotinha. Oto diz a Laís que sentiu um tom de ameaça em Moretti. Laís sugere que Oto converse com Stenio para pedir uma medida protetiva para Brisa. Núbia conta a Ari que descobriu que Oto fez algo de errado antes de ser preso com Brisa. Dante pergunta a Cidália qual era a marca do carro de Débora. Guida passa com o carro por cima do portão da casa de Moretti.

Sábado (31)

Olímpia convida Cotinha para passar o Ano Novo em Vila Isabel. Dina avisa a Ari que Chiara viajou. Núbia repreende Ari. Helô avisa a Creusa que trabalhará no Ano Novo. Dante e Brisa contam a Monteiro e Laís como é a passagem de ano em Mandacaru. Chiara cobra Ari por ele estar sempre pensando em Brisa. Cidália diz a Guerra que não confia em Ari, apesar de o empresário achar que tem o namorado de Chiara sob controle. Helô se surpreende ao ver Stenio aparecer na delegacia para passar o Ano Novo com ela. Oto pede Brisa em casamento.

