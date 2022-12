Veja os resultados dos jogos desta sexta-feira (2)

Foto: Reprodução

Embora tenha vencido a partida com dois gols de Arrascaeta, o Uruguai não se classificou e perdeu as vagas na oitavas de final para a seleção da Coreia do Sul.

Coreia do Sul 2 x 1 Portugal

A Coreia conseguiu um feito heróico na tarde desta sexta. A seleção precisava vencer Portugal e venceu. A classificação histórica aconteceu após Hwang Heechan marcar um gol nos acréscimos. O time de Cristiano Ronaldo, mesmo com derrota, avançou em primeiro do Grupo H.

O Brasil perdeu para o Camarões por 1 a 0 nesta sexta-feira (2), mas permaneceu na liderança do grupo G e se classificou às oitavas de final da Copa do Catar. A Suiça venceu a Sérvia e também avançou para as oitavas.

Aboubakar anotou o gol aos 46 minutos do segundo tempo. A seleção foi escalada diferente e o técnico Tite colocou todos os jogadores reservas em campo. Os baianos Daniel Alves e Bremer entraram em campo na partida desta tarde.

Em partida equilibrada, a Suiça levou a melhor em cima da Sérvia e venceu por 3×2. Shaqiri abriu o placar para os suíços, a dupla Mitrovic e Vlahovic virou, e Emoblo empatou na etapa inicial. Na volta do intervalo, Freuler marcou para decidir.

