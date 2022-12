veja os resumos dos capítulos de 19 a 24 de dezembro

Foto: Reprodução / TV Globo

Segunda-feira (19)

Helô avisa a Brisa que Oto pode ser preso. Laís e Monteiro desabafam com Joel, dizendo que Theo não deixa o computador. Chiara e Ari seguem Guerra para observar a moça com quem o empresário vai se encontrar. Silene consegue sensibilizar Guerra. Guida convida Sara para entrar em sua casa, ao observar a moça perguntando a Moretti por Débora. Guida dá o telefone de Leonor para Sara. Guerra avisa a Ari que precisará da ajuda do arquiteto para defender a aquisição dos casarões. Cidália critica Guerra por ter dado dinheiro a Silene. Moretti diz a Sara que o filho que Débora esperava não era dele. Sara mostra a Dante a mensagem que Débora mandou a Moretti, na época da gravidez. Helô avisa a Stenio da possibilidade de o Juiz querer resgatar o inquérito de Brisa. Ari e Brisa estão diante do Juiz para a audiência.

Terça-feira (20)

Yone e Helô comentam sobre a possibilidade de Moretti ser impactado com as declarações de Brisa ao juiz. Oto conta a Vandami que conseguiu emprego. A pedido de Dante, Oto descobre que o barulho na mensagem de Débora é um som de batida de carro. Ari se vangloria perante Brisa pelo melhor desempenho na audiência. Brisa diz a Flora que não conseguiu se lembrar do sobrenome de Oto ao ser questionada pelo juiz. Monteiro se oferece para arrumar um estagiário que possa ajudar Dante na procura de informações sobre Débora. Oto pede a Juliana o nome do Juiz para dar seu depoimento e não prejudicar Brisa. Ari diz a Gil que afastará Dante de sua vida.

Quarta-feira (21)

Oto convence Brisa a informar à advogada que concorda com seu depoimento para o Juiz. Moretti conta a Stenio que é possível que ele tenha um filho. Isa conta à família que Theo ganha dinheiro com jogo de computador. Cidália avisa a Guerra que a licitação dos casarões foi aberta, e revela ao empresário que acha Ari perigoso. Talita fica chocada ao saber que Ari apoiará o projeto dos casarões de Guerra. Brisa avisa a Oto que o Juiz marcou a audiência com ele. Oto pede a seu amigo piloto que ampare Brisa, caso ele venha a ser preso. Dante mostra a foto de Débora para Cidália, com a certeza de que a assessora de Guerra se lembrará da amiga de Sara.

Quinta-feira (22)

Cidália diz a Guerra que Dante e Sara não fizeram nenhuma ligação entre Chiara e o filho que Débora esperava. Oto agradece a Stenio por ter contratado seus serviços. Stenio avisa a Moretti que espera que ele dê boas referências de Oto ao Juiz, para o bem do próprio cliente. Oto segue as instruções dadas por Stenio para contar a história da prisão de Brisa. Ari fica irritado ao ver um vídeo de Tonho postado por Brisa. Juliana e Flora avisam para Brisa que o Juiz garantiu que irá liberar a visita assistida. Theo não gosta da decisão dos pais de estipularem horários para o filho usar o computador. Ari chega com a polícia à casa de Brisa, perguntando por Tonho.

Sexta-feira (23)

Marineide aconselha Brisa a conter a raiva, em prol de Tonho. Ari verifica que está tudo bem com Tonho e dispensa a polícia. Caíque reage à pergunta de Oto sobre sua sexualidade. Nunes sente dificuldade em se locomover, ao ter que usar a cadeira de rodas por conta de um tombo. Guida convida Sara para passar o Natal em sua casa. Dante alerta Sara para tomar cuidado com Moretti. Juliana se depara com Nunes na cadeira de rodas. Ari fica sabendo que o Juiz retirou a visita assistida e concedeu metade do Natal com Tonho para Brisa. Dante fica chocado ao saber por Gil que Ari participará do projeto do casarão ao lado de Guerra. Moretti reage ao saber que Guida convidou Sara para o Natal. Ari vai até a casa de Dante.

Sábado (24)

Brisa manda por Dina uma pasta com as provas da participação de Ari na campanha contra Guerra. Ari não consegue assumir para Dante seu apoio a Guerra no projeto dos casarões. Chiara e Dina comentam entre si sobre a mudança de Ari. Juliana ensina Nunes a se movimentar na cadeira de rodas. Caíque aceita o convite de Leonor para passar o Natal na casa de Cotinha. Guerra mostra a Cidália o material que Brisa lhe mandou e conclui que Ari tinha uma obsessão em derrubá-lo. Juliana se depara com a rampa que Nunes colocou para acesso ao restaurante. Sara chega à casa de Moretti para o Natal, com segundas intenções.

