Veja programação do Festival Virada Salvador deste sábado (31)

Foto: Reprodução/Instagram/Arte iBahia

Quem for acompanhar o Festival Virada Salvador deste sábado (31) vai aproveitar as últimas horas deste ano e as primeiras de 2023 com muito pagode, axé, forró e mais. Entre as atrações, estão Léo Santana, Wesley Safadão, João Gomes e Claudia Leitte, que fará a contagem regressiva da virada entre os anos.

Os portões de acesso serão fechados no final da tarde e a festa só acaba na manhã de domingo (1º). O evento acontece na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio. Este será o quarto e penúltimo dia do evento. Durante a tarde, tem mais festa.

Quem não conseguir acompanhar tudo de perto, poderá acompanhar a transmissão dos shows através do canal da Prefeitura no YouTube. Confira a programação completa dos dois palcos neste sábado:

Palco Virada

Malê Debalê

Lincoln

Léo Santana

Wesley Safadão

Claudia Leitte

Zé Vaqueiro

João Gomes

Thiago Aquino

Palco Brisa

Gabi da Oxe + Maya e Bel4triz

Sambaiana e Ju Moraes

Gabi da Oxe

Nêssa

Melly

A Dama

DJ Belle + Nininha Problemática

Leia mais sobre Réveillon no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.