veja programação para última e primeira sextas

Para agradecer pelos 365 dias deste ano e também para pedir proteção pelos próximos que virão, os devotos do Senhor Bom Jesus do Bonfim subirão a Colina Sagrada para participar da última e da primeira sextas-feiras.

As celebrações na Basílica Santuário são chamadas de Sexta-feira da Gratidão e Sexta-feira da Proteção.

“Sempre digo que as tradições, devoções e expressões da religiosidade popular nascem da espontaneidade das pessoas. O povo baiano criou essa devoção de subir a Colina Sagrada toda última e primeira sexta-feira de cada mês. A última para agradecer e a primeira para pedir proteção. No final e no início de cada ano, este ato ganha uma proporção maior”, destacou Padre Edson.

Programação

Na última sexta-feira (30 de dezembro) estão programadas 13 Celebrações Eucarísticas. Os horários são: 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h,14h, 15h, 16h, 17h e às 18h.

Já na Sexta-feira da Proteção, que é sempre a primeira do ano (em 2023, 6 de janeiro), serão realizadas 12 missas, nos seguintes horários: às 5h, às 6h, às 7h, às 8h, às 9h, às 10h, às 11h, às 12h, às 14h, às 15h, às 16h e às 17h.

QUANDO: 30 de dezembro de 2022 e 6 de janeiro de 2023

ONDE: Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim

