Veja quais são as franquias promissoras para o primeiro semestre de 2023

Quem planeja investir em franquias em 2023 deve ficar atento a algumas tendências do mercado. O delivery é uma delas. Essa comodidade, seja na entrega de mercadorias ou na realização de serviços na casa do cliente, ganhou destaque e é provável que continue assim. Por isso que hoje, nós indicaremos quais são as franquias promissoras para o primeiro semestre de 2023.

Aliás, há uma demanda crescente dos compradores para que suas compras sejam entregues diretamente em suas casas, economizando tempo e esforço, evitando o incômodo de ir até a loja.

Da mesma forma, as compras online e o atendimento ao cliente tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos. Isso ocorre porque os clientes os consideram atraentes, porque oferecem maior liberdade de escolha para consumidores e proprietários de empresas, mantendo-se relativamente baratos.

No geral, o mercado de franquias parece promissor para 2023, com muitas oportunidades diferentes para os empresários escolherem.

Franquias promissoras para o primeiro semestre de 2023

Apresentamos na sequência, franquias promissoras para serem criadas no primeiro semestre de 2023:

Zaplus Car

A franquia reúne os melhores produtos, marcas, equipamentos e acessórios automotivos do setor, incluindo aspiradores, lava-rápidos e limpadores de estofados.

A Zaplus Car foi fundada em 2018 como fornecedora totalmente licenciada da Acquazero, a maior franquia de estética automotiva do Brasil. Desde então, a empresa se consolidou como a maior rede de supermercados do setor Estética Automotiva.

Com isso, abrange uma ampla variedade de produtos e serviços, incluindo: flanelas, produtos para utilização interna e externa dos veículos, polimentos, equipamentos e acessórios.

Suav

A Suav teve início em 2010, oferecendo serviços de estética iniciando com a oferta de serviços de depilação. Em 2015, e já com 2 unidades próprias, a empresa começou o processo de expansão, tornando-se franquia. E em 2017, passou a fazer parte da holding.

O próximo passo recente é a internacionalização. Aliás, a sua forma de atuação é o diferencial. Pois, não exige que o cliente marque horário para ser atendido. Além disso, a depilação é realizada com cera especial e fórmula exclusiva e patenteada pela franqueadora.

O franqueado pode oferecer até 5 serviços em um só local: esmalteria, design de sobrancelhas, escovas de cabelo, depilação e estética.

Arranjos Express

É uma franquia que oferece serviços de reparos e ajustes de roupas, além de customização de peças de vestuário.

Assim, o franqueado recebe todo o treinamento e suporte da marca, para as operações e administração da unidade franqueada.

É possível também, associar esta franquia à Sapatop, e assim, oferecer reparos em roupas e calçados.

Cross Experience

Dois empresários americanos tiveram a visão de espalhar alta qualidade de vida e métodos eficazes de treinamento para o resto do mundo, e assim nasceu a Cross Experience.

Eles fizeram mais de mil visitas a instituições de treinamento funcional em toda a América em busca de consultoria. Nesse período, adquiriram muita experiência na área e desenvolveram uma metodologia baseada em quatro pilares: treino inclusivo, experiência em treino em grupo, ganho de peso e resultados inquestionáveis.

Resultados impressionantes foram obtidos após a implantação da metodologia inovadora em uma escola falida de Vinhedo, interior de São Paulo. Portanto, em menos de 90 dias de funcionamento, o número de matriculados passou de 48 para 270 em menos de quatro meses.

A Cross Experience atende a qualquer pessoa interessada em adotar um estilo de vida mais saudável. Para isso, fornece exercícios diários divertidos e desafiadores, além de suporte total (incluindo orientação nutricional) e resultados incomparáveis.

Mercadão dos Óculos

A franquia deu tanto certo ao longo de sete anos de expansão, com o desenvolvimento de uma ideologia e uma proposta de investimento que são tão diferentes das de quaisquer outras empresas do setor. A primeira loja é inaugurada em São José do Rio Preto em meados de 2012 com o intuito de suprir uma necessidade do mercado.

Tudo isso graças à liderança visionária de uma equipe com mais de 40 anos de experiência na indústria oftalmológica. Aliás, foram pioneiros na área, tornando seus produtos acessíveis a consumidores de média e baixa renda com preços que variam de R$ 19,90 a R$ 299,90.

A ideia de criar uma rede com um nicho completamente inovador inspirou os diretores fundadores da empresa e continua até hoje a fazer parte do DNA e da história do Mercadão dos Óculos.

O público-alvo é um grupo recém-formado que vive sem acesso a determinados produtos por falta de marcas que os representem ou preços acessíveis que correspondam à qualidade dos grãos disponíveis atualmente. Este grupo está interessado em saúde, variedade, e muito apelo estético.