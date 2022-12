Veja quantos empregos foram criados no Brasil em novembro

O Brasil criou no mês de novembro de 2022 cerca de 135 mil vagas de emprego com carteira assinada. A informação foi divulgada pelo Governo Federal nesta quarta-feira (28). Isso significa que em novembro mais pessoas foram contratadas do que demitidas no país.

Sendo assim, foram 1.747.894 contratações de emprego com carteira assinada em novembro, contra 1.612.399 demissões, gerando um saldo positivo de 135.495 mil. No entanto, apesar de ocorrerem mais contratações, esse número não é bom.

O resultado de criação de vagas de emprego em novembro deste ano é bem abaixo do que o resultado de 2021 para o mesmo mês. No ano passado, em novembro, foram criadas 313.773 vagas de emprego. Dessa forma, o número apresentado este ano se mostra 56,8% menor do que em 2021.

Além disso, o resultado do ano de 2022 como um todo, com relação a vagas de emprego, também foi divulgado. Segundo o Governo Federal, neste ano as contratações superaram as demissões. O saldo positivo foi de 2.466.377 vagas.

Este número também é inferior ao ano passado como um todo. Em 2021, o saldo positivo foi de 3.070.285 de contratados a mais do que demitidos. Isso mostra que o valor atual é cerca de 19,67% menor do que o anterior.

Os dados apresentados pelo Governo, tanto do mês de novembro, quanto do panorama geral do ano passaram por atualizações. Isso ocorreu pois algumas empresas atrasaram para mandar os dados ao balanço do Governo.

Criação de empregos por setores e região

Apesar de o saldo no país ter sido positivo, isso não significa que todos os setores do trabalho tiveram mais contratações do que demissões. Segundo dados do Governo, o setor de comércio e serviços teve saldo positivo na geração de empregos.

Entretanto, o setor da agricultura, assim como a indústria e construção tiveram saldo negativo. Sendo assim, esses setores mais demitiram do que contrataram. A conclusão que se tira dos dados é de que o comércio foi o setor que mais gerou empregos em novembro, e que a indústria foi o que mais demitiu.

Confira a seguir os dados:

Comércio: Saldo de +105.969 empregos ;

Serviços: Saldo de +92.213 empregos ;

Agricultura:Saldo de -18.211 empregos ;

Construção: Saldo de -18.769 empregos ;

Indústria:Saldo de -25.707 empregos .

Além disso, o Governo Federal também liberou os dados sobre geração de empregos para cada região do país.

Quatro das cinco regiões do Brasil tiveram as contratações superando as demissões. A região Sudeste apresentou o saldo mais positivo, enquanto a região Centro-Oeste teve o pior saldo de empregos no período.

Confira a seguir os dados:

Sudeste: Saldo de +84.164 Nordeste: Saldo de +29.213; Sul: Saldo de +20.750 ; Norte: Saldo de +3.055 ; Centro-Oeste: Saldo de -773.

Dessa forma, observa-se que a única região brasileira que não gerou novas vagas de emprego foi a Centro-Oeste, que teve mais demissões do que contratações em novembro deste ano.