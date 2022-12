veja quem pode receber benefício nesta terça, 13

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos de mais uma rodada do programa Auxílio Brasil. Nesta terça-feira (13), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 2. Eles podem movimentar a quantia do benefício desde as primeiras horas desta manhã.

Neste mês de dezembro, os pagamentos do Auxílio Brasil começaram na última segunda-feira (12). Cidadãos que possuem o NIS final 1 também já podem movimentar o saldo. Ainda no decorrer desta semana, usuários com NIS finais 3, 4 e 5 também poderão receber o dinheiro.

Normalmente, os pagamentos do Auxílio Brasil acontecem sempre nos 10 últimos dias úteis do mês. Contudo, em dezembro esta lógica muda para que todos os grupos recebam o saldo antes das festas de final de ano. Assim, todos os usuários poderão receber o benefício até o próximo dia 23 deste mês.

As demais regras seguem sem alteração. Em dezembro, nenhum usuário que faz parte do Auxílio Brasil pode receber um patamar menor do que R$ 600 por família. Trata-se de uma norma que começou a valer em agosto e que tem validade garantida ao menos até este mês de dezembro.

O calendário do Auxílio

Abaixo você pode conferir o calendário com todas as datas de pagamentos do Auxílio Brasil para este mês de dezembro.

12 de dezembro: Usuários com NIS final 1

13 de dezembro: Usuários com NIS final 2

14 de dezembro: Usuários com NIS final 3

15 de dezembro: Usuários com NIS final 4

16 de dezembro: Usuários com NIS final 5

19 de dezembro: Usuários com NIS final 6

20 de dezembro: Usuários com NIS final 7

21 de dezembro: Usuários com NIS final 8

22 de dezembro: Usuários com NIS final 9

23 de dezembro: Usuários com NIS final 0

As regras de seleção

Outro ponto que não mudou neste mês de dezembro foi a questão do processo de seleção para entrada no programa social.

Para ter direito ao projeto, segue valendo a ideia de que é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é importante estar dentro dos limites de renda exigidos.

Não existe inscrição direta para entrada no Auxílio Brasil. O cidadão que cumpre todas as regras, precisa apenas esperar até que o Ministério da Cidadania selecione o seu nome oficialmente.

Para saber se você está entre os cidadãos aptos ao recebimento do saldo, basta consultar a sua conta no app oficial do Auxílio Brasil. O aplicativo é gratuito e está disponível para download.

Retorno da fila de espera

Nesta semana, o Ministério da Cidadania confirmou que a fila de espera para entrada no programa social retornou neste mês de dezembro. Nos últimos meses, a pasta assegurou que este sistema tinha chegado ao fim, mas agora a lista voltou a se formar.

Uma fila de espera se forma quando o número de pessoas aptas ao recebimento de determinado benefício é maior do que o número de vagas disponíveis. Assim, forma-se uma lista virtual para que os indivíduos aguardem até que novas vagas se abram.

Não há um período mínimo ou máximo para o período de espera. O processo dependerá da maneira como a lista se comporta e da quantidade de vagas que o Ministério da Cidadania estabelece todos os meses.