Veja rodovias afetadas pela chuva no interior da Bahia

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou no último balanço divulgado na quarta-feira (21), pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), que a execução de serviços emergenciais permitiu o restabelecimento do tráfego de veículos em 27 pontos de rodovias baianas afetados pelas chuvas das últimas semanas.

As intervenções também contam com o apoio dos Consórcios Intermunicipais de Infraestrutura. Segue relação dos trechos de rodovias baianas e pontes que foram atingidos durante o período chuvoso:

Sudoeste e Médio Sudoeste Baiano

BA-263: Vitória da Conquista – Itambé (Próximo à Serra do Marçal) uma erosão no aterro da BA-263, entre Vitória da Conquista e Itambé, próximo à Serra do Marçal, foi registrada pela equipe técnica da Seinfra na última quinta-feira (15/12). O local na rodovia foi sinalizado e os serviços de manutenção emergenciais foram concluídos na tarde desta quarta-feira (21/12). O tráfego já foi totalmente liberado.

BA-262: Poções – Nova Canaã

– Um novo deslizamento de terra na BA-262, entre Poções e Nova Canaã, nas proximidades da localidade de Pé de Nogueira, ocorreu na quinta-feira (08/12). Os serviços de reparo necessários na rodovia já foram feitos pelo Consórcio Municipal CISUDOESTE. O trânsito no trecho já foi liberado.

– Um deslizamento de terra na pista na BA-262, entre Poções e Nova Canaã, aconteceu na noite de quarta-feira (30/11). A Seinfra realizou os serviços de limpeza da pista para dar condições de trafegabilidade. O tráfego no local já foi liberado na quinta-feira (01/12).

BA-130: Ibicuí – Ibitupã

O desvio criado na ponte sobre o Riacho Doce, que havia se rompido devido à enchente do ano passado, cedeu no sábado (26/11). O mesmo desvio na BA-130, entre Ibicuí e Ibitupã, cedeu novamente na tarde da terça-feira (29/11). A Seinfra recompôs o aterro a fim de normalizar o tráfego. O fluxo de veículos foi liberado e o órgão está com equipe no local para eventuais intervenções em decorrência da chuva.

Extremo Sul

Ponte na área urbana de Itamaraju, na saída da BR-489, em direção à Prado Houve uma erosão em um dos encontros da ponte localizada na área urbana de Itamaraju, na saída da BR-489, para quem segue em direção à Prado, na última quinta-feira (15/12). Os serviços emergenciais no local estão em andamento. Uma análise está sendo feita pela equipe técnica da Seinfra para a recuperação total do equipamento. O tráfego de veículos está normal no trecho.

BA-001: Prado – Cumuruxatiba

Houve o rompimento total da pista na BA-001, que liga Prado à Cumuruxatiba, no domingo (27/11). A rodovia está passando por obras de pavimentação e a empresa responsável pela mesma realizou a execução de desvio no local afetado. No trecho, o fluxo de veículos já foi normalizado na rodovia após a construção do aterro provisório.

BA-690: Vereda – BA-284 (Próx. Itamaraju)

– Os aterros da cabeceira da ponte cederam e dois bueiros romperam na BA-690, em Itamaraju, que liga o distrito de Pirajá à sede municipal, por conta das fortes chuvas na região na quinta-feira (01/12). Os serviços emergenciais foram realizados na rodovia e o tráfego foi liberado na segunda-feira (05/12). A equipe do Consórcio CONSTRUIR está no local para garantir a trafegabilidade em caso de ocorrências de novas chuvas na região.

– A ponte sobre o Rio do Sul, na BA-690, que liga Vereda à Itamaraju, cedeu na quinta-feira (01/12). Até melhorar as condições climáticas na região, um desvio provisório no local foi implantado pelo Consórcio CONSTRUIR. O tráfego já foi liberado.

BA-699: Jucuruçu – Itanhém

– A pista rompeu em dois pontos da BA-699, entre Jucuruçu e Itanhém, por conta das chuvas do final do mês de novembro. Os serviços para a desobstrução da rodovia com a recomposição de desvio foram realizados pelo Consórcio CONSTRUIR, responsável pelo trecho. O fluxo de veículos na rodovia já foi liberado.

– Uma ponte rompeu a 500 metros do distrito de Frango na BA-699, entre Itanhém e Jucuruçu. O tráfego já foi liberado pelo Consórcio CONSTRUIR.

BA-126: Vereda – ItaBrasil – Bisogue – Buqueirão – Nova Alegria

Na BA-126, quatro pontilhões romperam no trecho entre Vereda e o distrito de Nova Alegria, em Itamaraju, por conta das chuvas no último fim de semana. A equipe técnica do Consórcio CONSTRUIR, responsável pelo trecho, realizou ações emergenciais para retomar o tráfego de veículos no local. Os acessos aos povoados de ItaBrasil (Bisogue) e Boqueirão já foram liberados.

BA-690: Medeiros Neto – Vereda

Na BA-690, houveram registros de queda de árvore e erosões na pista na ligação de Medeiros Neto com Vereda na quinta-feira (01/12). Um desvio na rodovia foi implantado pelo Consórcio CONSTRUIR. As ações de recomposição na pista já foram realizadas. O tráfego de veículos na rodovia está normal.

BA-284: Distrito de Nova Alegria (Itamaraju) – Jucuruçu

Um bueiro na BA-284, entre o distrito de Nova Alegria e Jucuruçu, rompeu no domingo (27/11) devido às fortes chuvas na região. A ação aconteceu no km 35 da rodovia no sentido saindo Jucuruçu em direção à BR-101. A equipe técnica da Seinfra já concluiu a recomposição do desvio na BA-284, entre o distrito de Nova Alegria e Itamaraju, que cedeu novamente na noite da terça-feira (29/11). O tráfego de veículos na rodovia já está liberado desde a quarta-feira (30/11) e requer atenção do usuário.

BA-290: Teixeira de Freitas – Alcobaça

Na BA-290, houve o registro de queda de árvore e deslizamento de terra no trecho entre Teixeira de Freitas e Alcobaça na quinta-feira (01/12). O Consórcio CONSTRUIR realizou as ações de poda de árvore e a limpeza para desobstrução da pista. O fluxo de veículos já foi liberado na rodovia.

BA-290: Itanhém – Divisa BA/MG

Um ponto da pista na BA-290, que liga Itanhém e a divisa entre Bahia e Minas Gerais, cedeu com as chuvas do último final de semana. As intervenções necessárias foram feitas na rodovia. O fluxo de veículos no trecho já está normalizado.

Semiárido Nordeste II / Sisal

BA-409: Conceição do Coité – Serrinha

– O estudo para a elaboração do projeto a fim da resolução definitiva do problema de erosão no aterro da BA-409, entre Conceição do Coité e Serrinha, por conta das chuvas, está sendo realizado pela equipe técnica do órgão. A situação na rodovia é causada por problema de drenagem urbana do município, que é de responsabilidade da prefeitura local. No trecho, a Seinfra já reforçou a sinalização para chamar a atenção dos condutores.

BA-220: Euclides da Cunha – Monte Santo

A água invadiu a pista na BA-220, entre Monte Santo e Euclides da Cunha, após transbordamento de açude devido às fortes chuvas na região na quinta-feira (01/12). A equipe técnica da Seinfra está no local nas proximidades do município de Monte Santo monitorando a situação. A trafegabilidade na rodovia está normal.

Litoral Norte e Agreste Baiano

BR-349: Olindina – Itapicuru

Erosões no bordo da pista da BR-349, entre Olindina e Itapicuru, foram registrados após as chuvas do último final de semana. A equipe responsável pela manutenção está realizando os serviços de recomposição do aterro e da pista danificada. O tráfego de veículos está normal.

BA-233: Sátiro Dias – Inhambupe

As fortes chuvas na região do Litoral Norte e Agreste baiano causaram erosões no aterro da BA-233, entre Sátiro Dias e Inhambupe, na quinta-feira (01/12). A empresa responsável pela manutenção da rodovia está realizando os serviços emergenciais a fim de que a pista de rolamento não seja afetada. O tráfego de veículos no trecho está normal.

Piemonte Norte do Itapicuru / Piemonte da Diamantina

BA-144: Carnaíba de Baixo (Pindobaçu) – Nuguaçu (Mirangaba)

Uma erosão no bordo da pista da BA-144, entre os distritos de Carnaíba de Baixo, em Pindobaçu, e Nuguaçu, em Mirangaba, apareceu após as chuvas da região na terça-feira (06/12). As intervenções necessárias foram realizadas na quinta-feira (08/12) pela empresa responsável pela obra de pavimentação da rodovia. O fluxo de veículos no trecho já foi normalizado.

Chapada Diamantina

BA-427: Entre os distritos de Campo Alegre e Lagoas (Souto Soares) Erosão de aterro e rompimento de pista foram registrados na BA-427, em Souto Soares, que liga os distritos de Campo Alegre e Lagoas, na terça-feira (06). Os serviços de recomposição do aterro e da pista já foram concluídos pela equipe responsável pela manutenção na rodovia. O tráfego está normal.

Ponte sobre o Rio Santo Antônio, na BA-142: BR-242 – Andaraí

Uma das cabeceiras da ponte sobre o Rio Santo Antônio, que fica localizada na BA-142, nas proximidades da sede municipal de Andaraí e na ligação com a BR-242, cedeu com as chuvas da sexta-feira (02/12). A Seinfra acionou a empresa responsável pela manutenção da rodovia e os serviços emergenciais já foram concluídos. O local está sinalizado e o tráfego liberado para veículos.

Recôncavo/Vale do Jiquiriçá

BA-026: Santo Antônio de Jesus – Amargosa

Na BA-026, quatro pontos no trecho entre Santo Antônio de Jesus e Amargosa foram afetados após deslizamento de terra no último final de semana. Os serviços de limpeza da pista já foram concluídos pela empresa responsável pela manutenção da rodovia. O tráfego está liberado no trecho e requer atenção do motorista.

Portal do Sertão

Ponte no município de Teodoro Sampaio, que liga a BA-515 à BR-101

A ponte em Teodoro Sampaio, que liga a BA-515 à BR-101, está com a situação comprometida. A inspeção no equipamento foi realizada pela equipe técnica da Seinfra e as providências necessárias já estão sendo tomadas para recuperação estrutural da ponte. O órgão acompanha a situação do equipamento e o tráfego está normal.

Bacia do Rio Grande

BA-463: São Desidério – Roda Velha

A água invadiu a pista na BA-463, entre São Desidério e Roda Velha, por conta do aumento do nível do rio Santo Antônio devido às fortes chuvas na região na quinta-feira (01/12). A equipe técnica da empresa responsável pela restauração e manutenção da rodovia está no local e monitora a situação do trecho. O tráfego está normal.

Litoral Sul

Semianel Viário de Itabuna: Liga as BR’s 101 e 415

Um deslizamento de terra no Semianel Viário de Itabuna, que liga a BR-101 com a BR-415, foi registrado no sábado (03/12). A equipe técnica da Seinfra já concluiu os serviços de limpeza da pista no domingo (04/12). O tráfego está liberado.

BA-651: Itapitanga – Coaraci

O desvio criado para a construção da nova ponte sobre o Rio Três Braços, entre Coaraci e Itapitanga, que caiu devido às chuvas do ano passado, cedeu em 26 de novembro. As ações para recomposição do desvio foram concluídas pela Seinfra na quinta-feira (01/12). O tráfego de veículos está normal no trecho.

Recôncavo

BA-502: São Félix – Muritiba

Um deslizamento de terra na BA-502, entre São Félix e Muritiba, ocorreu na sexta-feira (02/12). Os serviços de limpeza da pista foram realizados pela Seinfra. O fluxo de veículos na rodovia já está normalizado.

BA-084: Santo Amaro – Oliveira dos Campinhos

Um deslizamento de terra na BA-084, entre Santo Amaro e Oliveira dos Campinhos, nas proximidades do povoado de Nova Conquista, foi registrado na noite da terça-feira (29/11). A empresa responsável pela manutenção da rodovia concluiu os serviços para desobstrução da rodovia na quarta-feira (30/11). O trânsito já está liberado.

