Veja se vale a pena guardar dinheiro no banco digital

O Nubank é um dos principais bancos digitais do Brasil e vem conquistando novos clientes todos os dias. Na época em que foi criada, a empresa oferecia um único serviço financeiro: um cartão de crédito sem anuidade, no entanto, atualmente é possível utilizar diversas funcionalidades no App da instituição, inclusive aproveitar o rendimento do Nubank.

Atualmente o Nubank garante um rendimento a 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), o que garante aos clientes da instituição um retorno de 13,65%. Vale destacar que esse percentual é bem próximo à taxa Selic. Em contrapartida, os rendimentos da poupança são de aproximadamente 70% da Selic quando essa taxa se encontra abaixo de 8,5% ao ano, mais acréscimo da Taxa Referencial.

No entanto, em momentos em que a Selic está acima desse percentual, o retorno é igual a 0,5%, mais a Taxa Referencial. É importante que os cidadãos que desejam guardar um dinheiro fiquem atentos a essas taxas, já que elas interferem diretamente no rendimento dos valores investidos.

Veja quanto rende R$ 1 milhão no Nubank e na Poupança

Segundo informações disponibilizadas pelo Nubank, os clientes que deixarem R$ 1 milhão rendendo na conta do banco digital por cinco anos poderão adquirir um rendimento de até R$ 761.632,91, já descontado o Imposto de Renda. Em contrapartida, na Poupança, o mesmo valor durante os mesmos cinco anos teria um rendimento de R$ 364.307,34

Ao analisar o rendimento mensal dessas duas modalidades de conta, R$ 1 milhão rende no Nubank R$ 8.705,70 por mês, já descontado o Imposto de Renda se o valor não for movimentado durante os 30 dias. Na poupança, o rendimento após o mesmo período seria de apenas R$ 5.190,87, diz o Nubank.

“A diferença entre a conta do Nubank e a poupança é, de novo, positiva para a conta do Nubank: ela garante R$ 3.514,83 a mais em rendimentos no período de 30 dias. Todas simulações de rendimento foram baseadas em uma Taxa Selic de 13,75% ao ano”, diz o banco digital em seu blog.

Simulador de conta do banco digital

No site do Nubank é possível utilizar um simulador para conferir quanto um dinheiro depositado deve render em comparação com a poupança. Na plataforma os usuários podem simular diversos cenários, com valores e períodos diferentes.

“Esses valores não são uma garantia de rentabilidade futura, mas uma estimativa projetada usando a taxa do CDI de hoje para todo o período em que seu depósito permanecer na conta do Nubank. Podem ocorrer variações de acordo com a quantia e a taxa do CDI em cada data de depósito”, explica o Nubank.

Vale pontuar que os clientes do banco digital também podem fazer simulações antes de depositar um dinheiro nas Caixinhas do Nubank. Além disso, nas Caixinhas da empresa os usuários podem guardar qualquer valor a partir de apenas R$ 1 (um real). Mais informações sobre a fintech podem ser obtidas nos canais oficiais da instituição.