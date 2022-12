veja três receitas para servir no dia de Natal

Foto: Divulgação Canva

Quando chega essa época do ano, um dos assuntos mais comentados são as comidas de Natal. Pensando nisso, selecionamos três receitas para você servir em sua ceia neste ano para a sua família e amigos. Confira:

Arroz à grega

Ingredientes:

· 3 xícaras de arroz

· 6 xícaras de água

· 1 caixa de uvas-passas

· queijo parmesão ralado

· 5 colheres de ervilha

· 1 colher de manteiga

· óleo

· pimentão

· cebola

· salsa

· cebolinha verde

· cenoura a gosto

· sal a gosto

Modo de preparo:

1. Leve uma panela ao fogo com água, sal, um fio de óleo e espere ferver.

2. Adicione o arroz lavado e mexa bem.

3. Diminua o fogo, deixe a água secar e retire o arroz do fogo.

4. Em uma panela, leve uma caçarola ao fogo com a medida de manteiga e frite as passas e as ervilhas.

5. Despeje a mistura em uma tigela funda e junte a cebolinha verde, a cenoura, o pimentão, a cebola, a salsa e o parmesão.

6. Adicione o arroz cozido e misture tudo cuidadosamente.

Peru

Ingredientes:

· 1 peru limpo com cerca de 4 Kg

· 2 cebolas grandes cortadas em pedaços pequenos · 1/2 colher (sopa) de molho de pimenta

· 1 colher (sopa) de mostarda tipo francesa

· 1 garrafa de vinho branco seco

· 3 xícaras de caldo de galinha

· 1 xícara de manteiga derretida

· sal a gosto

· manteiga derretida para injetar

Modo de preparo:

1. Pré-aqueça o forno em temperatura média (180º C). 2. Coloque num liquidificador as cebolas, os alhos, o molho de pimenta, a mostarda, 1 xícara de vinho, 1 xícara de caldo de galinha, a manteiga, o sal e bata bem em seguida.

3. Passe para uma vasilha, juntando o vinho e o caldo de galinha restantes e misture bem.

4. Recheie o peru e coloque-o numa assadeira sem untar.

5. Segure a pele do peito do peru com uma mão e, com a outra, empurre-a para soltar da carne.

6. Fure a carne com um garfo e, com o auxílio de um injetor de tempero, injete a manteiga derretida em vários pontos do peito do peru.

7. Esfregue o tempero preparado na superfície do peru e injete um pouco na carne.

8. Puxe a pele de volta, cobrindo novamente o peru, e costure com linha grossa.

9. Cubra com papel alumínio e leve ao forno por cerca de 3 horas, regando o peru a cada 20 minutos com o molho que cair na assadeira.

10. Quando o papel já estiver escurecido, retire-o e deixe o peru no forno até dourar.

Torta de camarão

Ingredientes:

· 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

· 1 colher (sobremesa) de fermento em pó

· 1 xícara e 1/2 (chá) de leite

· 3 colheres (sopa) de óleo

· 2 ovos

· Sal, pimenta do reino e salsa a gosto

· Margarina para untar

Modo de preparo:

· 500 g de camarão fresco limpo

· 2 colheres (sopa) de óleo

· Sal e pimenta do reino a gosto

· 2 dentes de alho picados

· 1 cebola picada

· 1/2 xícara (chá) de cebolinha picada

· 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

