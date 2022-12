VENCIMENTO DA FATURA DO CARTÃO NO FERIADO: como fazer?

Todos os cartões de crédito apresentam uma data para sua fatura ser paga, que é geralmente escolhida pelo usuário. Após a estipulação dessa data, é necessário efetuar o pagamento no prazo máximo a fim de evitar cobrança de juros, multas e encargos. Mas, e quando cai o vencimento da fatura do cartão no feriado?

Pensando em elucidar as suas dúvidas, o Notícias Concursos, na matéria desta quinta-feira (15), preparou este artigo para que você evite cair na bola de neve do crédito rotativo. Então, veja o que fazer quando cai o vencimento da fatura do cartão no feriado. Você tem que pagar antes ou depois da data? Saiba a resposta.

Quando cai o vencimento da fatura do cartão no feriado, quando se deve pagar?

A maioria das instituições bancárias e financeiras não fazem ou aceitam transferências e pagamentos em finais de semana e feriados. Então, para que os correntistas não sejam prejudicados de nenhuma maneira caso o vencimento ocorra nesses períodos, é possível que os débitos sejam quitados sem as multas logo no primeiro dia útil depois do vencimento.

Caso aconteça qualquer cobrança, o cliente tem direito de solicitar ressarcimento. Contudo, se os pagamentos não acontecerem no primeiro dia útil após o vencimento, as multas e os juros serão cobrados depois desta data.

Há exceções?

Cabe ressaltar que certos cartões de lojas e estabelecimentos exigem os pagamentos feitos nas próprias lojas. Dessa forma, fique atento caso a loja fique aberta no dia do vencimento para evitar juros, independentemente de ser feriado.

Além do mais, para feriados estaduais e municipais contate a central de atendimento do cartão e informe o vencimento. Assim, não será preciso se deparar com cobranças indevidas no mês seguinte.

Juros cobrados, mas por engano. O que fazer?

É bem raro as operadoras dos cartões cometerem tal erro, mas, caso aconteça, é preciso paciência. Contate a central de atendimento do cartão o quanto antes e peça que o valor seja ressarcido.

Caso a fatura não chegue até o vencimento, solicite uma segunda via, evitando, assim, certos problemas. Afinal, atrasando o pagamento das contas, sua pontuação do score pode diminuir. Então, se cair o vencimento da fatura do cartão no feriado, e puder pagar antecipado, será um pagamento bem-vindo. Do contrário, é aceito no próximo dia útil também.