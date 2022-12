Verão chega nesta quarta (21) no Brasil; saiba previsão da estação

Foto: Mayra Lopes / iBahia

O verão chega oficialmente nesta quarta-feira (21) às 18h48 para a maior parte do Brasil. A estação termina apenas em 20 de março de 2023, às 18h25, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Saiba o que esperar da estação:

Nordeste

No Nordeste, segundo a previsão do Inmet, são esperadas chuvas acima da média por toda a região por causa do fenômeno La Niña e também de águas mais aquecidas próximo à costa.

Na Bahia, no entanto, a probabilidade é de ocorrer chuvas ligeiramente abaixo da média. Por outro lado, as temperaturas devem ficar próximas ou acima da média em toda a região nos próximos meses, execeto no Maranhão, Piauí e Ceará.

Até a próxima semana, também é esperado que áreas do oeste da Bahia tenham maiores acumulados de chuvas, onde há previsão de 80mm. Já no sul da Bahia podem ocorrer acumulados que podem superar os 150mm.

Temperatura:

Nos próximos dias a temperatura em Salvador vai ter máxima de 31°C e mínima de 23° nesta quarta (21), e máxima de 30°C e mínima de 22° na quinta (22).

