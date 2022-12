Vestibular 2023: FGV divulga resultado 1ª fase dos cursos de Administração e Direito

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou o resultado da 1ª fase do Vestibular 2023 para os cursos de Administração Pública e de Empresas de São Paulo, Direito em São Paulo. Desse modo, os candidatos já podem consultar se estão aprovados para realizar a 2ª fase do processo seletivo por meio do site da FGV.

De acordo com a FGV a 2ª fase para os aprovados nesses cursos consiste em um exame oral. A data de realização desse exame varia de acordo com o curso.

Os candidatos aos curso de Direito em São Paulo farão o exame oral no período de 14 a 22 de dezembro, enquanto para os candidatos aos cursos Administração e Administração Pública em São Paulo, a avaliação será aplicada no dia 15 de dezembro. O resultado final do Vestibular 2023 para esses cursos de São Paulo está previsto para o dia 4 de janeiro de 2023.

Já os candidatos ao curso de Administração Pública ministrado em Brasília farão o exame oral entre os dias 14 e 16 de dezembro. A publicação do resultado final está prevista para o dia 21 de dezembro.

Vestibular 2023

A FGV aplicou as provas do Vestibular 2023 nos dias 14 e 15 de novembro, de forma virtual. Para alguns cursos, essa foi a 1ª fase do processo seletivo. As provas foram divididas em quatro blocos:

14 de novembro: 1º bloco (das 9h às 11h) – prova de redação; 2º bloco (das 13h às 15h) – prova de Matemática e Ciências Humanas.

15 de novembro: 3º bloco (das 9h às 11h) – provas objetivas de Inglês e Língua Portuguesa; 4º bloco (das 16h às 17h30) – provas discursivas sobre assuntos específicos de acordo com o curso de escolha do candidato.

De acordo com a FGV, neste processo seletivo há oferta de vagas para os cursos de graduação ministrados nas cidades de Brasília (DF), São Paulo e Rio de Janeiro. A oferta total é de 94 vagas para Brasília, 531 para São Paulo e 343 para o Rio de Janeiro.

Acesse o site da FGV para mais informações.

