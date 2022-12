Vestibular 2023: Fuvest divulga manual de biossegurança da 2ª fase

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou o Manual de Biossegurança para a aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar as medidas adotadas pela Fundação por meio do site da Fuvest.

De acordo com o documento, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório. Além disso, o candidato deverá portar comprovante de vacinação para Covid-19 em modo impresso ou digital com as 03 doses (ciclo completo e dose de reforço) ou atestado médico que contraindique a referida imunização.

Provas

De acordo com o cronograma do Vestibular 2023, a aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, com a seguinte distribuição:

08/01: provas de Língua Portuguesa, com 10 questões, e de Redação em Língua Portuguesa;

09/01: provas sobre disciplinas específicas, que variam de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

De acordo com o edital, os candidatos inscritos para alguns cursos que exigem habilidades específicas farão testes de habilidades nos dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro de 2023.

No dia da aplicação das provas os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto para ter o acesso aos locais de prova liberado. Além disso, os candidatos deverão levar caneta esferográfica fabricada em material transparente de tinta azul.

Vagas e resultados

Conforme indicado no edital, a Universidade de São Paulo (USP) está ofertando 8.230 vagas para o Vestibular Fuvest 2023. A universidade reserva parte das vagas para estudantes egressos de Escola Pública (EP) e para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI).

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular Fuvest 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 30 de janeiro.

Acesse o site da Fuvest para mais informações.

