Vestibular 2023: UEL publica resultado do THE de Música

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) publicou o resultado da Prova de Habilidades Específicas do Vestibular 2023. Essa etapa é exclusivamente para a seleção dos candidatos ao curso de Música. Os participantes já podem consultar a lista de aprovados na Prova de Habilidades Específicas no site da COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos).

De acordo com a universidade, apenas os candidatos ao curso de Música aprovados nessa etapa estarão aptos a fazer as provas do Vestibular 2023. O Vestibular 2023 será realizado em duas etapas, conforme o seguinte cronograma:

Locais de prova da 1ª fase : a partir de 24 de fevereiro;

: a partir de 24 de fevereiro; 1ª fase : 5 de março;

: 5 de março; Resultado da 1ª fase : 20 de março;

: 20 de março; Locais de prova da 2ª fase : a partir de 24 de março.;

: a partir de 24 de março.; 2ª fase: 2 a 4 de abril.

De acordo com o edital, a prova da 1ª fase será composta por 60 questões objetivas sobre disciplinas ministradas no Ensino Médio: Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia. Já a 2ª fase contará com uma prova de redação em Língua Portuguesa e com questões sobre assuntos específicos, que variam de acordo com o curso.

Conforme indica o Manual do Candidato, a UEL recomenda a leitura das seguintes obras para as provas do Vestibular 2023:

“Contos novos”, de Mário de Andrade;

“Quarto de Despejo“, de Carolina Maria de Jesus;

“O Seminarista”, de Bemardo Guimarães;

“Histórias que os jornais não contam”, de Moacyr Scliar;

“Niketche”, de Paulina Chiziane;

“O rei da vela”, de Oswald de Andrade;

“Torto Arado”, de ltamar Vieira Junior;

“Melhores poemas”, de Fernando Pessoa;

“Chove sobre minha infância”, de Miguel Sanches Neto;

“Cartas Chilenas”, de Tomás Antônio Gonzaga.

Oferta de vagas

A oferta total da UEL para o Vestibular 2023 é de 2.541 vagas para ingresso em 52 cursos de graduação de diversas áreas no primeiro semestre letivo de 2023. A universidade reserva 45% das vagas para as ações afirmativas (para estudantes da rede pública de ensino e para negros).

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 4 de maio.

Veja mais detalhes no site da UEL.

