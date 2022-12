Vestibular 2023: Uerj realiza aplicação das provas na manhã deste domingo (4)

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) realiza neste domingo, dia 4 de dezembro, a aplicação das provas do Vestibular 2023. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas será no período da manhã, com início às 9h e duração máxima de cinco horas.

Os locais de prova serão em várias cidades do Estado do Rio de Janeiro. Os candidatos podem consultar onde realizarão o exame por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível por meio do site da universidade.

Conforme as orientações da Uerj, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto para acesso aos locais de prova. Além disso, é necessário levar o Cartão de Confirmação de Inscrição impresso e caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Exame Único

O Vestibular Estadual 2023 contará com a aplicação de um Exame Único, que será composto por uma prova de redação em Língua Portuguesa e por uma prova objetiva constituída por 60 questões sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

Para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas, a Uerj recomendou a leitura do livro “Niketche – Uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane. Para a prova de redação, a leitura recomendada é “Não me abandone jamais”, de Kazuo Ishiguro.

Vagas e resultados A oferta total da Uerj nesta edição do processo seletivo é de 6.256 vagas, com reserva de parte das vagas para estudantes de escolas públicas, para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD). A divulgação da nota de redação e do número de acertos da prova objetiva está prevista para 20 de dezembro. Já o resultado final será publicado no dia 1º de fevereiro de 2023. Veja mais informações no Manual do Exame Único.