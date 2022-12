Vestibular 2023: Uesb recebe pedidos de isenção da taxa de inscrição

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) abriu o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023. De acordo com o cronograma, as solicitações de isenção poderão ser feitas até o dia 8 de dezembro, próxima quinta-feira.

De acordo com o edital de isenção, as inscrições podem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site do processo seletivo. É necessário anexar a documentação solicitada para análise da Comissão Permanente de Vestibular (Copeve).

Quem pode pedir isenção?

Ainda conforme o edital, têm direito ao benefício de isenção os candidatos que se encaixam em um dos seguintes grupos indicados no edital:

optantes pelo Sistema de Reserva de Vagas (étnico racial e escola pública);

optantes da modalidade Cotas Adicionais (quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência);

oriundos de cursos pré-vestibulares comunitários e populares, sem fins lucrativos;

oriundos da Rede Pública de Ensino optantes pela modalidade de Ampla Concorrência;

servidores da Uesb e seus dependentes;

funcionários de empresa terceirizada que estejam servindo à Uesb;

estagiário de nível médio da Uesb, com contrato em vigência até o último dia de solicitação;

servidores efetivos das outras Universidades Estaduais da Bahia e seus dependentes; e alunos matriculados no Universidade Para Todos.

Resultado

Após a análise da documentação, a Uesb divulgará a lista de candidatos aprovados no processo de isenção até o dia 17 de dezembro. O edital de isenção estabelece ainda que a aprovação do candidato não garante a sua participação no Vestibular, sendo de inteira responsabilidade do candidato isento a realização da sua inscrição no Vestibular.

A Uesb ainda não informou o período de inscrição para o Vestibular 2023. A aplicação das provas será realizada nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2023, nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.

Acesse o edital de isenção para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFJF inicia aplicação das provas dos três módulos do Pism 2023 na tarde deste sábado (3); saiba mais.