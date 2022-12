Vestibular 2023: UFPR inicia aplicação da 2ª fase neste domingo (4)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) realiza neste domingo e na segunda-feira, dias 4 e 5 de dezembro, a aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2023. Em ambos os dias, as provas serão aplicadas no período da tarde, com início às 14h.

Os locais de prova serão nas cidades de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Toledo, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá e Paranaguá e também, pela primeira vez, em Joinville (SC). Os candidatos podem consultar onde realizarão o exame através do site da UFPR.

De acordo com o cronograma, a abertura dos portões será às 12h40 e o fechamento será, impreterivelmente, às 13h30. A UFPR orienta os candidatos a ingressarem nas salas de prova com no mínimo 20 minutos de antecedência do horário de início da aplicação.

Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e comprovante de ensalamento. Não serão aceitos documentos apresentados por meio eletrônico.

Provas

As provas da 2ª fase serão compostas por questões discursivas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o curso de escolha do candidato. Neste domingo (4), será aplicada a Prova de produção e compreensão de texto. Amanhã (5), a UFPR aplicará as Provas específicas, com assuntos variados, de acordo com o curso de escolha.

Os candidatos a alguns cursos (como Música, por exemplo) deverão passar ainda pela etapa de aplicação de testes de habilidades específicas, marcada para o dia 5 de dezembro.

Vestibular 2023

A oferta total da UFPR é de 5.361 vagas para 126 cursos de graduação. Há vagas para cursos ministrados nos campi da universidade localizados nas cidades de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. Há reserva de vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e PcD.

Conforme o cronograma, a publicação do resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 13 de janeiro de 2023.

