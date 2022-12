Vestibular 2023: UFRR divulga lista de classificados para correção da prova de redação

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) publicou nesta sexta-feira, dia 23 de dezembro, o resultado das provas objetivas do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de classificados para a correção das provas de redação por meio do site da CPV (Comissão Permanente de Vestibular).

De acordo com o cronograma, a UFRR vai divulgar o resultado final, com a classificação final do Vestibular 2023, no dia 3 de fevereiro de 2023. Na mesma data a universidade deve publicar as orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada.

Vestibular 2023

A UFPR realizou a aplicação das provas do Vestibular 2023 na manhã do dia 27 de novembro, no período das 8h às 13h. De acordo com o edital, os locais de prova foram exclusivamente em Boa Vista (RR).

Ainda conforme estabelecido no edital, o exame foi constituído por uma prova de redação em Língua Portuguesa e por questões objetivas sobre as disciplinas do Ensino Médio. Assim, a prova abarcou assuntos de Língua Portuguesa, Química, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Matemática, Biologia, História, Física e Geografia.

Ao todo, a UFRR está ofertando 753 vagas para 38 cursos de graduação de diversas áreas, com ingresso no 1º e 2º semestres letivos de 2023. Metade das vagas está reservada de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há oportunidades exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual de vagas para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

Acesse o site da UFRR para mais informações.

