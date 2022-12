Vestibular 2023: Unesp realiza aplicação das provas da 2ª fase nesta segunda (19)

A Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) realiza nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro, a aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2023. De acordo com o cronograma, as provas serão realizadas no período da tarde, com início às 14h (horário de Brasília).

De acordo com a Unesp, os portões de acesso aos locais de prova será às 14h, pontualmente. Desse modo, os candidatos deverão se apresentar aos locais de prova a partir das 13h.

Os locais de prova serão em 24 cidades do Estado de São Paulo. Os candidatos podem consultar onde realizarão o exame por meio do site da Fundação Vunesp. A Unesp espera 32.066 candidatos para as provas da 2ª fase.

Para ter o acesso liberado ao local de prova, o candidato deverá apresentar documento oficial de identificação com foto. É necessário levar também uma caneta esferográfica de tinta preta e régua transparente. Em decorrência da pandemia, a Unesp recomenda que os candidatos usem máscaras de proteção respiratória.

De acordo com o edital, a prova da 2ª fase será constituída por uma redação e por questões discursivas sobre assuntos específicos, de acordo com o curso de escolha do candidato. A duração máxima da aplicação será de cinco horas.

Vestibular 2023

Ao todo, a Unesp está ofertando 7.680 vagas para ingresso em diversos cursos de graduação. Parte das vagas ofertadas está reservada de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes oriundos de escolas públicas, com percentual para pretos, pardos, indígenas e PcD.

As vagas são para as unidades da Unesp localizadas em Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

O resultado final do Vestibular 2023 será publicado no dia 1º de fevereiro de 2023. Na mesma data, a Unesp deve divulgar a 1ª chamada com as orientações para a matrícula.

