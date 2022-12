Vestibular 2023: Unespar inicia aplicação do THE nesta terça-feira (13)

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) inicia nesta terça-feira, dia 13 de dezembro, a aplicação dos Testes de Habilidades Específicas (THE) referentes ao Vestibular 2023. A aplicação segue até o dia 15 de dezembro, próxima quinta-feira. Farão o THE apenas os candidatos classificados para essa etapa.

A aplicação dos testes acontecerá de forma presencial, nos campi de Curitiba I e Curitiba II. Os candidatos podem consultar o ensalamento por meio do site da universidade.

A composição e o formato do THE varia de acordo com o curso pretendido pelo candidato. O THE será aplicado para os candidatos aos seguintes cursos: cursos Superior de Canto, Composição e Regência, Instrumento e Licenciatura em Música, curso de Música Popular e Bacharelado em Artes Cênicas.

Os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência e devem estar munidos de documento oficial de identificação com foto.

Vestibular 2023

As provas gerais para os candidatos de todos os cursos já foram aplicadas pela Unespar. A aplicação do Vestibular 2023 aconteceu no dia 6 de novembro, no período da tarde. Houve locais de prova em Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

Os candidatos fizeram uma avaliação composta por uma prova de Redação em Língua Portuguesa e por 60 questões objetivas sobre as seguintes áreas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta total da Unespar é de 1,9 mil vagas para ingresso no primeiro semestre de 2023 em mais de 70 cursos de graduação. Ainda conforme o edital, há reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública (25%); para candidatos autodeclarados pretos e pardo, de escolas públicas (20%); e para pessoas com deficiência (5%).

A publicação do resultado final do Vestibular 2023 está prevista para o dia 21 de dezembro. A 2ª chamada está prevista para dia 16 de fevereiro, enquanto a 3ª chamada está marcada para 3 de março.

Acesse o site da Unespar para mais informações.

