Vestibular 2023: Unicamp inicia aplicação da 2ª fase para mais de 12 mil candidatos

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realiza neste domingo e na segunda-feira, dias 11 e 12 de dezembro, a aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2023. Ao todo, a Unicamp espera 12.708 candidatos que foram convocados para essa etapa do processo seletivo.

De acordo com o edital, em ambos os dias a aplicação será no período da tarde, das 13h às 18h (horário de Brasília). Desse modo, os portões de acesso aos locais de prova serão aberto às 12h e fechados, pontualmente, às 13h. Os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência.

Os locais de prova serão em diversas cidades do Estado de São Paulo e também nas seguintes capitais: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). Os candidatos podem consultar os locais de prova no site da Comvest.

Ainda segundo as orientações da Unicamp, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto parar ter o acesso liberado. Além disso, o uso de máscara de proteção respiratória é indicado durante todo o tempo de permanência nos locais de prova em decorrência da pandemia.

As provas da 2ª fase são discursivas. No primeiro dia de provas, 11 de dezembro, os candidatos farão a prova de Redação em Língua Portuguesa, uma prova de Língua Portuguesa e Literaturas (6 questões) e uma prova interdisciplinar (2 questões em Língua Inglesa e 2 questões de Ciências da Natureza).

Já na segunda-feira (12), segundo dia de provas, a Unicamp aplicará uma prova de Matemática com 6 questões, uma prova interdisciplinar com duas questões de Ciências Humanas e a prova de Conhecimentos Específicos. Os assuntos dessa última prova variam de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Vestibular 2023

A oferta total da Unicamp é de 2.540 vaga para ingresso em 69 cursos de graduação. Metade das vagas são reservadas segundo a Lei de Cotas, ou seja, são exclusivas para estudantes de escolas públicas, com recorte de renda e com percentual para pretos, pardos e indígenas, e PcD.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2023 da Unicamp está prevista para 6 de fevereiro. Conforme o cronograma, os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 7, 8 e 9 seguintes.

