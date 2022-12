Vestibular Estadual 2023: Uerj recebe pedidos de revisão de nota de redação

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abriu nesta terça-feira, dia 27 de dezembro, o prazo para envio dos pedidos de revisão da nota de redação do Vestibular Estadual 2023. De acordo com o cronograma do Vestibular, os pedidos de revisão serão recebidos até o dia 29 de dezembro.

Os interessados poderão enviar a solicitação on-line, exclusivamente por meio do site do Vestibular Uerj. No site os candidatos encontram instruções específicas para o requerimento de revisão de nota.?

Ainda conforme o cronograma, a publicação do resultado dos pedidos de revisão e a classificação geral do Vestibular 2023 está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2023. A Uerj deve divulgar orientações para as matrículas na mesma data.

Como foi o Vestibular Estadual 2023?

A aplicação das provas do Vestibular Estadual 2023 aconteceu no dia 4 de dezembro, no período da manhã, com início às 9h e duração máxima de cinco horas. Conforme indicado no edital, houve locais de prova em várias cidades do Estado do Rio de Janeiro (RJ).

Nesta edição, a Uerj manteve a realização do processo seletivo com um Exame Único. Desse modo, a prova foi composta por uma redação em Língua Portuguesa e por 60 questões objetivas sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

Ainda de acordo com o Vestibular Estadual 2023, a oferta total da Uerj para essa edição do processo seletivo é de 6.256 vagas para ingresso em diversos cursos de graduação no primeiro semestre letivo de 2023. A universidade reserva parte das vagas para estudantes oriundos de escolas da rede pública, para pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

