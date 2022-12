Viação Ouro e Prata abre vagas de emprego pelo país

A Viação Ouro e Prata é uma empresa do Grupo Ouro e Prata que oferece transporte rodoviário de passageiros. Sua equipe de colaboradores trabalha para proporcionar qualidade de excelência para seus clientes. A companhia está oferecendo diversas vagas de emprego pelo Brasil. Confira.

Viação Ouro e Prata abre vagas de emprego no Brasil

A Viação Ouro e Prata, hoje, está oportunizando diversas vagas de emprego em várias áreas para aqueles que querem se tornar um colaborador. É uma empresa que está atuando no ramo desde 1939, que oferece salários compatíveis e diversos benefícios para seus funcionários.

Atuante em mais de 10 estados, atende a mais de 400 destinos, percorrendo mais de 4 milhões de quilômetros entre linhas intermunicipais e interestaduais de norte a sul do Brasil e está sempre investindo fortemente na tecnologia e inovação. Seu diferencial é a flexibilidade de atendimento às demandas dos clientes de todo o país. A seguir, as vagas disponíveis:

Eletricista – Porto Alegre / RS;

Chapeador – Santarém / PA;

Mecânico – Soledade / RS;

Auxiliar de Operações Rodoviárias – São Paulo / SP.

Como se candidatar

Aos que se interessarem por alguma vaga disponibilizada pela Viação Ouro e Prata, basta entrar no site empregos 123, fazer a busca pela oportunidade desejada, cadastrar seu currículo e encaminhar para análise. A empresa, hoje, está em busca de pessoas para atuar com responsabilidade social e ambiental, com melhoria contínua e foco em resultados.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos de grandes empresas.