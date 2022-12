Viagem de Férias: Confira dicas para a SEGURANÇA da sua família

Final de ano chegou e tudo o que pensamos é na viagem de férias. Afinal, não há nada melhor do que curtir alguns dias de descanso após um ano inteiro de trabalho intenso.

No entanto, se você vai viajar com a sua família é importante estar atento à sua segurança, principalmente em viagens com crianças. Este é um período do ano em que as estradas ficam mais movimentadas com grande fluxo de veículos, o que as tornam mais perigosas e requer o dobro de atenção.

A seguir, confira as melhores dicas de segurança para a sua família durante a viagem de férias!

Viagem de férias: dicas de segurança para a sua família

A Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) é a responsável pela fiscalização e gerenciamento das rodovias sob concessão. Assim, fornece dicas de segurança para que a sua viagem de férias se torne segura para todos os integrantes da sua família.

Transporte de crianças

Em primeiro lugar, é extremamente importante se lembrar do uso da cadeirinha de transporte para crianças, pois é ela que vai garantir a sua segurança durante as viagens. O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) conta com resoluções que especificam o tipo de cadeirinha a ser utilizado por cada faixa etária.

“A altura, a idade e o peso das crianças são pontos que devem ser levados em consideração pelo condutor do veículo no momento de pegar a estrada, ou mesmo quando dirigir pelas vias urbanas. Cada dispositivo de segurança foi feito e pensado para uma faixa etária e para garantir mais segurança contra impactos e diminuir os casos de lesões graves”, disse Walter Nyakas, diretor de operações da Artesp.

A cadeirinha é indicada para crianças de 1 a 4 anos de idade. No caso de bebês de até 1 ano, o recomendado é a utilização do bebê conforto, que gera mais segurança para a musculatura ainda frágil da criança.

No entanto, ainda é importante observar o peso que o bebê conforto suporta. Caso o peso do bebê menor de 1 ano seja superior ao suportado pelo bebê conforto, é válido considerar a utilização da cadeirinha.

Para crianças maiores de 4 anos de idade, a recomendação é a utilização do assento de elevação. Isso porque os cintos de segurança dos veículos foram projetados para a segurança de pessoas a partir de 1,45 mt. Por isso, até que a criança atinja a altura recomendada, deve-se utilizar o assento de elevação.

Criança pode viajar no banco da frente a partir de quantos anos?

Uma das dúvidas comuns é sobre a idade em que a criança pode viajar no banco da frente do carro. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, crianças de até 10 anos de idade não podem viajar no banco da frente.

Caso a criança seja transportada no banco da frente ou com os equipamentos de segurança mal instalados, o condutor poderá responder por falta gravíssima. Assim, as consequências incluem a multa de R$ 293,47 e a perda de sete pontos na carteira.

Outras dicas para viagem de férias

Além da segurança contra impactos, é muito importante estar preparado para suprir as necessidades das crianças durante a viagem, por mais perto que o destino seja. Isso porque imprevistos podem acontecer e o percurso pode demorar mais do que o planejado.

Lembre-se de levar água e alimentos, uma vez que pode ser difícil encontrar alimentação adequada no meio do trânsito. Além disso, trocas extras de roupa de frio e calor podem ser extremamente úteis durante uma grande ou pequena emergência.

Outra dica importante é manter as portas travadas durante todo o percurso. Em geral, as crianças não conseguem ficar muito tempo sem se distrair. Por isso, as portas destravadas podem ser um perigo real.

Por fim, curta a sua viagem de férias com toda a segurança ao lado da sua família e aproveite os seus dias de descanso!