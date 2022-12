Vídeo íntimo de Erasmo vaza na internet e web reage: ‘Delícia’

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Um vídeo íntimo do influenciador fitness Erasmo Viana vazou na web na madrugada desta quinta-feira (22). O registro animou os fãs que ficaram em polvorosa nas redes sociais. Nas imagens, o ex-Fazenda aparece completamente sem roupas, do jeito que veio ao mundo. No registro ele também bebe uma xícara de café.

No Twitter, anônimos e admiradores do rapaz reagiram de uma forma inusitada. “Nossa, ele é uma delícia”, reagiu um. “Ele é realmente o pacote completo”, comentou outro. “O Erasmo é lindo! Deus abençoe essa obra de arte”, brincou um terceiro.

O ex-marido da influenciadora digital Gabi Pugliesi entrou para o mercado de vendas de fotos e vídeos íntimos em outubro. O público que tiver interesse em adquirir o conteúdo do rapaz deve desembolsar no mínimo R$ 69,90.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira do portal Em Off, o empresário baiano destacou que adquiriu maturidade o suficiente para publicar esse tipo de conteúdo em uma rede social

“Muita gente já me pede isso na internet. Recebo mensagens diariamente, então me senti pronto para fazer um conteúdo diferente. Estou com as expectativas boas, e será um projeto com começo, meio e fim. Mas, é algo que, no momento, me sinto preparado para fazer”, revelou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.