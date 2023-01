Vini Jr é novamente alvo de insultos racistas e critica federação

Foto: Reprodução/Instagram

Vinícius Junior foi novamente alvo de insultos racistas em um jogo na Espanha neste sábado (31). Vídeos publicados nas redes sociais mostram vários xingamentos da torcida do Valladolid contra o brasileiro, na vitória do Real Madrid por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol.

Os torcedores chamaram o atacante de “negro de merda”, fizeram gritos de macacos e atiraram objetos contra jogador.

O brasileiro se manifestou sobre o assunto neste sábado e condenou a passividade da liga que organiza o torneio.

“Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a LaLiga segue sem fazer nada… Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid. No final a culpa é MINHA”, publicou Vinicius.

Pouco depois, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, fez uma publicação rebatendo o brasileiro. Segundo o mandatário, a entidade “luta contra o racismo há anos”.

A LaLiga combate o racismo há anos. Vini Jr, é muito lamentável e não é verdade publicar que a LaLiga não faz nada contra o racismo. Se informe melhor. Estamos à sua disposição para que TODOS JUNTOS, possamos caminhar na mesma direção”, disse Tebas.

