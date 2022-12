Violeta é a cor do ano 2023! Saiba o que cada signo pode esperar!

Foto: Shutterstock

2023 é um ano que promete! Regido pelo número 7, sinônimo de introspecção e espiritualidade, é um ano que exigirá muita sinceridade e senso de autorresponsabilidade para liberar e transformar o que não faz mais sentido em nossas vidas. Para isso, durante a virada, contamos com mercúrio retrógrado, que privilegia um segundo olhar para questões que ficaram mal resolvidas. Por isso, a cor violeta é uma boa opção para todos os signos usarem e abusarem durante o Réveillon!

A cor violeta rege o sétimo Chakra do corpo, conhecido como Coronário – localizado no topo da cabeça e diretamente ligado à espiritualidade. A cor violeta tem o poder de transmutação e transformação, nos auxiliando quando nos encontramos perdidos, buscando o autoconhecimento e querendo promover mudanças em nossa vida – aspectos-chave para esse novo período.

Além disso, teremos o poderosíssimo trânsito de Plutão no signo de Aquário e a coluna Dom de Fluir avisa! Preparem-se para acontecimentos bem intensos entre os meses de março e junho. Plutão, planeta da morte e do renascimento, entrará no revolucionário Aquário pela primeira vez em 225 anos. A última vez que o planeta viveu esse posicionamento, o mundo mudou irrevogavelmente de várias maneiras críticas, incluindo, dentre outros, a Revolução Francesa, a guerra de independência americana, a ascensão da música clássica e o desenvolvimento da primeira teoria do buraco negro.

Por isso, não se esqueçam, a transformação é a grande lei da vida e confiram como cada signo pode aproveitar o período e as cores de sorte!

Agora que estamos em um novo ano, vamos deixar o passado para trás e começar de novo, arianos. Quando estiver procurando por oportunidades, tentem pensar fora da caixa. Vocês tendem a atrair novas possibilidades profissionais no trabalho segundo trimestre. Um aumento nos ganhos também está previsto para alguns. Novos empreendimentos comerciais têm boas chances de sucesso em 2023, principalmente.

Você pode notar uma crescente consciência de ternura, pensamento romântico e uma ampliação das conexões sociais nos primeiros meses do ano. Mesmo que sua paciência esteja se esgotando ao lidar com certos membros da família, você ainda precisa ser flexível. Este ano, consertar as coisas pode não ser simples e exigir alguns ajustes estratégicos. Você deve prestar atenção extra à sua saúde durante os dois primeiros trimestres do ano. Anote isso, vale a pena em investir check-ups. Apenas lembre-se de que você não deve dar ao estresse nenhum poder sobre você.

Cor da Sorte: Vermelho, Dourado

Touro, você pode esperar um novo começo e um próspero ano novo! O próximo ano apresentará sua cota de obstáculos, mas também trará recompensas significativas. Em 2023, você não deve se apressar em nada, investir em nada arriscado ou fazer alarde em qualquer coisa que não precise. Em vez de tentar fugir de seus problemas, você deve trabalhar, encará-los de frente, ao invés de jogá-los para baixo do tapete. Por isso, terapias psicológicas e holísticas para lidar com o período são recomendadas. Dominar um novo campo de especialização ou conjunto de habilidades pode ajudá-lo a subir na escada no mundo de trabalho.

Alguns de vocês podem querer começar seu próprio negócio. Aderindo a uma rotina de atividade física e alimentação nutritiva, você pode se aproximar de seus objetivos de condicionamento físico. Além disso, você pode ter que lidar com problemas em seus relacionamentos românticos no início do ano, mas as coisas ficarão emocionantes muito em breve. Oportunidades de frequentar universidades em outros países podem se apresentar. Uma viagem ao exterior em curto prazo para o trabalho pode ser muito benéfica. Desconfie de possíveis armadilhas de negócios lendo cuidadosamente as letras “miúdas” de qualquer transação.

Cores da sorte: pêssego, rosa e verde

Gêmeos pode esperar um ano frutífero. Alguns de vocês podem assumir responsabilidades adicionais. Romance e amor podem florescer este ano. O nível de entusiasmo e compreensão mútua entre os entes queridos tende a ser alto. Apesar de um início de ano instável, é provável que a saúde melhore significativamente no segundo trimestre e além. Você deve manter-se enérgico e incluir exercícios em sua rotina diária para aproveitar as vantagens de um corpo saudável.

Acordos legais envolvendo disputas de herança também podem chegar a resoluções amigáveis. A compra de imóveis é uma opção se você estiver interessado em fazê-lo. Os alunos podem continuar a se sair bem em seus exames e ter um ano acadêmico produtivo. Os últimos três meses do ano podem ser marcados por ganhos inesperados e oportunidades fantásticas para guardar dinheiro.

Cor da sorte: azul, cinza, prata

Esforços consistentes e pequenos, mas constantes ao longo do tempo, são necessários para realizar qualquer coisa. É provável que uma rede forte beneficie os empresários. Planos para melhorar sua situação financeira podem ser muito procurados. Os relacionamentos com entes queridos podem sofrer algumas flutuações. Para manter a paz em casa este ano, você precisará fazer algumas concessões. Aberturas românticas entre amigos em comum podem ser recebidas por alguns de vocês. Tenha um cuidado especial com sua saúde no final do ano. Alguns de vocês podem ter sucesso na indústria do turismo. As perspectivas acadêmicas e de admissão são ideais este ano. A compra de um imóvel é recomendada para alguns, mas você não deve fazer escolhas precipitadas.

Cor da sorte: roxo e verde

Mantenha a calma e a concentração intactas se quiser aproveitar as opções que vêm ao longo do ano. Faça o máximo possível de contatos pessoais e profissionais, respeitando todos. Os amigos podem ser uma grande chave para a sua vida profissional esse ano. Tenham mais compaixão com relação aos familiares. Conflitos podem ser muito presentes, principalmente, nos primeiros três meses do ano e é necessário ter mais empatia e agir com mais razão do que emoção. Após os primeiros três meses, você terá interações pacíficas e amigáveis ​​com seus entes queridos. Seu romance florescerá quando vocês resolverem suas diferenças como casal. Os sinos do casamento podem tocar para alguns. Mudanças em seu horário de trabalho podem atrapalhar sua dieta de rotina – fique atento a isso. Vida saudável e autocuidado devem ser seus princípios orientadores para o próximo ano. Você precisará usar suas habilidades diplomáticas e coragem para fechar negócios em transações imobiliárias. Os alunos podem ser obrigados a viajar para lugares distantes em busca do conhecimento ou habilidades que desejam.

Cor da Sorte: Laranja e Magenta

Novas oportunidades podem se apresentar na primeira metade do ano, abrindo caminho para novos começos. Graças ao meticuloso planejamento financeiro, este ano deverá ser muito proveitoso financeiramente. Sua vida profissional começará a melhorar este ano se você tomar decisões inteligentes sobre carreiras e objetivos. Para se manter competitivo no mercado de trabalho atual, você precisa se manter atualizado com suas habilidades e educação. 2023 pode ser um ano tranquilo em casa. Passe tempo com aqueles de quem você gosta. Você pode encontrar sucesso romântico no segundo trimestre do ano. Comprometer-se com um estilo de vida mais saudável fornecerá a você uma enorme energia. Há chances de você receber uma herança. Evite entrar em quaisquer disputas de propriedade. É provável que os alunos encontrem algumas possibilidades educacionais fascinantes. Uma possível missão no exterior pode surgir no último trimestre. Desenvolvimentos significativos são indicados para quem deseja se estabelecer no exterior.

Cor da Sorte: Preto e azul

É provável que 2023 traga consigo um momento oportuno. Você tem uma boa chance de atingir seus objetivos no segundo trimestre. Aprenda a priorizar suas próprias necessidades antes de se concentrar nas opiniões dos outros. A vida familiar pode passar por altos e baixos e resultar em alguns fins em relacionamentos que já estão falidos, mas seguindo. Tome uma decisão de mudança com antecedência, se possível. Aqueles que sofrem de algumas doenças crônicas podem exigir atenção adicional. No entanto, as coisas começarão a melhorar no terceiro trimestre do ano. Umas férias cheias de lembranças são muito indicadas. Este ano oferece muito potencial para o avanço da consciência através de estudos – não se apegue necessariamente aos aspectos acadêmicos – mas podem ser cursos de idiomas, online, sobre automelhoramento psicológico… É um ano de autoaprimaramento constante!

Cor da sorte: amarelo, creme, marrom

“Mudar” será o seu mantra em 2023. É provável que sua situação financeira ganhe um novo patamar. Os donos de negócios terão possibilidades de crescimento sem precedentes. Você pode fazer alguns progressos significativos em sua carreira este ano. O último trimestre do ano, especialmente, será muito bem-sucedido para você. Pode haver calma e acordo em casa, mas os últimos dois ou três trimestres ainda podem ter uma parcela de desafios. O ano tem muito potencial para ser notável na área romântica. A flecha do Cupido pode encontrar aqueles que estão sozinhos e procurando por amor. A saúde é uma prioridade para você esse ano. Manter sua mente clara por meio da prática espiritual permite que você veja além de suas próprias limitações. Os alunos provavelmente serão bem-sucedidos por meio de exames competitivos.

Cor da Sorte: Preto e Violeta

2023 será um ano de trabalho. Há uma boa chance de você alcançar novos patamares este ano. Graças a um fluxo constante de projetos, você pode ficar ocupado o ano todo. Seus colegas de trabalho o apoiarão e você poderá alcançar destaque na profissão que escolheu. Faça bom uso de seus instintos quando se trata de questões financeiras para garantir o sucesso do seu negócio. Vai ser um bom ano para seus relacionamentos. Família e parentes sempre estarão com você e estenderão o apoio. No segundo semestre de 2023, sagitário se sentirá mais tranquilo emocionalmente, permitindo que se concentre mais na vida doméstica. Você e seu parceiro podem ficar mais felizes e próximos um do outro. Este próximo ano deve ser um dos mais saudáveis ​​​​da sua vida. Atividades relaxantes podem ajudá-los a evitar aumentar seus níveis de estresse. Alguns precisarão discutir a herança de bens familiares e isso gerar tensão. Para quem deseja passar em um concurso ou em alguma prova, é preciso um trabalho focado. Somente querer, sem esforços, não é suficiente.

Cor da sorte: branco

Haverá chances de aumento de renda, principalmente no mês de maio, quando as chances de conseguir uma promoção ou lançamento de empreendedorismo aumentam. Quem estuda tende a se sair muito bem, mas tenham muita cautela no segundo semestre. É aconselhável não mudar de emprego durante esse período e evitar investimentos. O último trimestre do ano será favorável para comprar e investir em terrenos e imóveis. Você tende a se divertir muito com amigos e irmãos. Você desfrutará de harmonia na vida familiar e nos relacionamentos. O segundo trimestre pode ter alguns mal-entendidos surgindo, no entanto, você precisa ter cuidado e não usar palavras duras. Existe a possibilidade de casamento e romance. Sua saúde estará na média este ano. Algum problema relacionado à ansiedade pode aparecer, mas o último trimestre será de boa saúde.

Cor da Sorte: Todos os tons de Verde

O início do ano de 2023 será bom, você permanecerá comprometido com seu trabalho. Março e abril são bons meses financeiramente. Em setembro você tende a colher os resultados de frutos semeados ao longo do ano. Em novembro e dezembro, no que diz respeito ao trabalho, você estará sob muita pressão e tende a se concentrar em resolver situações financeiras.

Os melhores meses para o amor tende a ser de janeiro e fevereiro, mas o relacionamento pode ficar tenso em março e abril. Suavize as suas reações. Na saúde, cuide-se para evitar problemas oculares e artríticos!

Cor da sorte: prata e rosa

O início do ano tende a ser bem favorável para os piscianos. Vocês tendem ser mais bem-vistos em seus locais de trabalho. É provável que os alunos se saiam bem. O segundo e o terceiro trimestre podem ser estressantes. Crianças ou jovens na família serão uma fonte de prazer. Os relacionamentos românticos podem enfrentar algumas reviravoltas que serão resolvidas no final do ano. A saúde pode exigir atenção durante todo o ano. A insônia pode ser motivo de preocupação. Você precisa ser cauteloso e evitar excessos.

Melhores meses: maio e setembro

Cor da sorte: violeta e laranja

