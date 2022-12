Virada do ano será com Mercúrio retrógrado! Saiba o que esperar

A coluna Dom de Fluir adverte! Um dos posicionamentos mais famosos na astrologia, o famoso Mercúrio retrógrado, será um dos destaques astrológicos no dia da virada de ano. O planeta Mercúrio, que rege o fluxo de ideias, informações e comunicações, estará em movimento retrógrado. O que significa que ele está “andando para trás” em relação à Terra? Em termos práticos, isso quer dizer que algumas questões antigas ligadas a esses setores serão revisadas durante esse período.

Portanto, tenha muito cuidado com o que se fala, porque o entendimento pode ser facilmente deturpado. E isso se estende até o dia 18 de janeiro de 2023.

Procure se expressar de forma direta, assertiva, sem deixar espaço para interpretações dúbias sobre o que você está dizendo. Além disso, sentimos muito essa influência nos próprios meios de comunicação – principalmente com o funcionamento “truncado” da internet, computadores, redes sociais e celulares.

Não se assuste se do nada um aplicativo fechar e não quiser mais abrir de jeito nenhum! É Mercúrio Retrógrado.

Porém, nem só de efeitos negativos se vive um período de mercúrio retrógrado. Como é um momento de revisão, para todas as ações que demandam uma “segunda olhada”, ele é muito conveniente.

Assista ao vídeo sobe como lidar com Mercúrio retrógrado!

Por exemplo, se você está fazendo um trabalho de conclusão de curso na faculdade, esse é o período perfeito para aparar as arestas. Do mesmo modo, se você elaborou um contrato, mas ainda não procurou um advogado para revisar as cláusulas, agora é a hora!

E o que falar daqueles projetos que deixamos esquecidos na gaveta? Às vezes temos uma ideia superincrível, mas seja por falta de tempo ou planejamento, isso acaba sendo deixado de lado! Use, então, o mercúrio retrógrado para retomar essa questão – só que agora, de modo mais elaborado e cauteloso.

Evite comprar eletrônicos nessa data!

Desse modo, o período acaba não sendo propício para se adquirir novos produtos que têm a ver com comunicação. Assim, a compra de celulares, TVs e computadores não é indicada para esse momento. Esses produtos podem quebrar com uma maior facilidade.

Mercúrio retrógrado em Capricórnio pede revisões sobre o seu propósito de vida e trabalho

Uma das maiores preocupações dos seres humanos é sobre os seus trabalhos. Até porque, durante muitos anos, o trabalho formava parte essencial da identidade de um indivíduo. Não, por acaso, ainda hoje, principalmente em países de língua espanhola, é como encontrarmos pessoas com sobrenomes como Zapatero e Schumacher (que significam, respectivamente, sapateiro em espanhol e alemão) e Sartore e Schneider (alfaiate em italiano e alemão).

Contudo, é sabido que por conta de uma mentalidade de subsistência e medo, muitas pessoas acabam sustentando algumas questões “insustentáveis” com relação aos seus trabalhos. Portanto, o período de mercúrio retrógrado trará revisões para muitas pessoas sobre a sua rotina. Será que uma eventual ideia de empreendimento não poderia te trazer mais satisfação do que o trabalho tradicional que você está “empurrando com a bariga”? Será, que aproveitando a energia de renovação da entrada de um novo ano, não é o momento de abrir mão do medo e investir no conhecimento e na criatividade?

Aproveite a nova onda de consciência!

