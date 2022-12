Virada Salvador traz shows de Xanddy Harmonia e Jorge e Mateus

Fotos: Divulgação

O Festival Virada Salvador desta sexta-feira (30) está com uma programação musical regada a muita sofrência, axé e pagode baiano. O evento, promovido pela Prefeitura de Salvador, acontece na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. Ao todo, são dois palcos e mais de cinquenta artistas.

As apresentações começam com Cortejo Afro. Na sequência, o cantor Thiago Brava, Xanddy Harmonia, Mari Fernandez, Jorge e Mateus, Psirico e Vitor Fernandes. A festa só vai encerrar com o show de É O Tchan que promete trazer os maiores sucessos do grupo, incluindo ‘Bote a cara no Sol’.

Os portões para a festa abrem às 15h e o primeiro show está marcado para começar às 18h. Quem não conseguir ir para a Arena Daniela Mercury poderá acompanhar a transmissão dos shows através do canal da Prefeitura no YouTube. Confira a programação completa:

Sexta (30/12)

Palco Virada

Cortejo Afro

Thiago Brava

Xanddy Harmonia

Mari Fernandez

Jorge e Mateus

Psirico

Vitor Fernandes

É O Tchan

Palco Brisa

Dj Peuz

Dj Pivoman

Roça Sound

Mavi

Afrocidade (part. Shook)

O Kanalha

Diggo

