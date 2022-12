Virgínia Fonseca ganha prêmio internacional

Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora digital Virgínia Fonseca foi aos Estados Unidos receber o prêmio de maior Influencer Brasileira do Ano pelo People’s Choice Awards 2022.

Acompanhada de Zé Felipe, a mamãe de Maria Alice e Maria Flor, a influencer desfilou pelo tapete vermelho no Barker Hangar, em Santa Monica para receber o troféu da categoria na qual concorria contra Jade Picon, Arthur Aguiar, Gloria Groove, Luva de Pedreiro, Luísa Sonza, Vanessa Lopes e Yarley.

Dona de um perfil com mais de 41 milhões de seguidores, a influenciadora contou com uma verdadeira força tarefa dos fãs para conquistar o troféu.

Em entrevista à Vogue, a brasileira falou sobre o momento. “Vencer esse prêmio é um mix de emoções, porque, ao mesmo tempo que eu estou muito feliz e grata, me vejo muito ansiosa também. A gente planeja, sonha, mas quando as coisas acontecem é muito diferente, a ansiedade bate de um jeito que nem sei explicar. Enfim, Tô mega feliz e quero agradecer demais todos os meus fãs, amo vocês”.

Além das redes sociais, Virgínia é bem sucedida no empreendedorismo com a marca de cosméticos We Pink, fundada em 2021. No primeiro mês de operação, a marca faturou R$ 10 milhões. Em 2022, a blogueira faturou R$ 17,4 milhões com vendas de perfume em 3 meses.

