Visa e Caixa permitem transferências pelo WhatsApp

A Visa e a Caixa passaram a oferecer o serviço de Pagamentos no WhatsApp. A iniciativa permitirá que clientes do banco, inclusive portadores de outras bandeiras de cartões de débito, possam realizar transferências entre pessoas físicas usando o Cartão de Débito Virtual Caixa Visa.

A Caixa diz que a iniciativa faz parte de seu empenho em oferecer aos seus clientes tecnologias inovadoras, modernas e seguras que facilitem o dia a dia. O lançamento do pagamento no WhatsApp mostra o compromisso contínuo do banco de integrar cartões do às novas plataformas de pagamento para facilitar o dia a dia dos brasileiros.

LEIA MAIS: Cartão de crédito Caixa Tem: Descontos podem ser concedidos pelo programa Vai de Visa

Para utilizar a funcionalidade, o primeiro passo é gerar o Cartão de Débito Virtual diretamente nos aplicativos Caixa, Caixa Tem ou no próprio Internet Banking. Após gerado o cartão, basta copiar os dados do cartão, código de segurança e data de vencimento para cadastrar o cartão no WhatsApp. Qualquer cliente Caixa pode realizar este cadastramento.

O WhatsApp deve estar atualizado para a versão mais recente que possui o serviço de pagamentos. Em seguida, o usuário deve acessar a opção “Pagamento” dentro de qualquer conversa no aplicativo e seguir com o cadastro.

Pronto! Seu cartão de débito CAIXA Visa está habilitado para realizar transferências.

Agora é só informar o valor desejado, enviar para o contato e aguardar o aceite para a transferência ser efetivada. Não há qualquer cobrança de tarifa para efetuar as transações e elas são realizadas como uma transferência entre as contas.

Visa defende segurança do novo método de pagamento

Essa iniciativa permite que brasileiros tenham acesso a uma das soluções mais ágeis e seguras de transferência de valores, além dos recursos de segurança do WhatsApp, como autenticação por meio do PIN pessoal e biometria.

O Cartão de Débito Virtual da Caixa conta com uma camada extra de segurança, pois o código de segurança (CVV) do cartão é dinâmico, ou seja, será gerado um CVV exclusivo para o cadastramento no WhatsApp.

Na Visa, os pagamentos no WhatsApp são realizados por meio das soluções Visa Direct, que permite transferências de forma segura, prática e em tempo real, 24h por dia, inclusive nos fins de semana e feriados. Todas as transferências realizadas pelo Pagamento no WhatsApp contam ainda com um recurso adicional de segurança, o Visa Cloud Token: uma camada de segurança extra para mitigar a fraude on-line. Ele permite a verificação da identidade do usuário via ligação do dispositivo, providenciando mais visibilidade na autenticidade da compra.

Cartão de crédito do Caixa TEM

A Caixa também disponibiliza um cartão de crédito para os clientes do Caixa Tem, que oferece uma série de vantagens aos seus usuários. As ferramentas emitidas na bandeira Visa dão acesso ao Programa Vai de Visa, que concede vários descontos na área dos estudos e saúde, por exemplo.

Os clientes interessados podem solicitar o cartão de crédito do Caixa Tem a qualquer momento pelo próprio aplicativo. O produto não possui anuidade e permiti ao titular possuir até dois cartões adicionais.

Quando o cartão é emitido na bandeira Visa, o usuário pode desfrutar de todas as vantagens oferecidas pelo Programa Vai de Visa. Por meio dele, é possível ter descontos nas compras em vários estabelecimentos, incluindo lojas de vestuários, restaurantes, entre outros.

Todavia, para receber os benefícios o cliente deve se cadastrar no programa através do site oficial da Visa. Com isso, além dos descontos é possível participar de sorteios, apoio a causas sociais e ações de cashback.

Vale ressaltar que, além do cartão de crédito a plataforma da Caixa Econômica Federal também oferece outros serviços, como o mais recente, o Crédito Caixa Tem e diversas soluções de pagamentos.

O correntista do Caixa Tem pode pagar contas e boletos, realizar transações financeiras por meio do PIX, fazer compras online com o cartão de débito virtual e presenciais com leitura de QR Code, recarregar o celular, dentre outras opções.