Vitória Strada surpreende Marcella Rica com aliança e novo pedido de casamento

O que parecia ser apenas um amigo secreto na casa de Rafa Kalimann acabou se tornando um momento emocionante para Vitória Strada e Marcella Rica.

As famosas estavam na casa da ex-BBB junto com nomes como Deborah Secco e Juliana Paes para a troca de presente, quando uma surpresa ocorreu.

Vitória Strada acabou tirando a noiva no sorteio do amigo secreto e decidiu presenteá-la com uma aliança e um novo pedido de casamento.

A atriz se ajoelhou, mostrou a aliança e fez o pedido, mesmo já tendo pedido a amada em casamento durante o Réveillon do ano passado.

“Ela reclamou muito por mais de um ano que ela tinha me pedido em casamento, mas ela não tinha aliança. Eu falei pra ela: ‘a gente cresceu em um mundo em que quem pede em casamento é quem dá a aliança. A outra pessoa só ganha a aliança quando casa’. Então, chegou o meu momento….”, disse.

Logo depois, Vitória fez o tão famoso pedido e recebeu um “Sim, para sempre”, como resposta de Marcella Rica.

