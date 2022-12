Viúva de Guilherme de Pádua registra B.O após ameaças de morte

Foto: Reprodução/ Instagram

A viúva do ex-ator condenado pelo assassinato de Daniella Perez, Juliana Lacerda, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Minas Gerais na segunda-feira (5), após receber ameaças de morte.

Em um documento obtido pelo Splash, do UOL, a viúva relata que “pessoas desconhecidas e de paradeiro incerto vêm constantemente ligando de número privado e fazendo ameaças diversas”.

Uma pessoa próxima da família de Juliana ainda afirma que ela vem sendo intimidada por um hacker, com uma ameaça dizendo “que agora que o Guilherme morreu, ela vai ter que pagar pelo que ele fez. Que ele vai infernizar a vida dela. Que a qualquer momento ele vai dar um tiro na testa dela.”

Guilherme faleceu no início de novembro, no dia 6, vítima de um infarto. Após a morte do pastor, a fonte que relata as ameaças do hacker, afirma que a viúva ficou internada por dois dias e meio em hospital psiquiátrico André Luiz, em Belo Horizonte (MG), porque “estava se machucando”.

