Vocalista do grupo Clareou é internado para tratar dependência alcoólica

O cantor Magal, do grupo Clareou, foi internado para tratar uma dependência alcoólica. Em um comunicado publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (12), a banda pediu respeito pela família e pontuou que espera que o artista volte aos palcos o mais breve possível.

“Em respeito à família e aos fãs do Grupo Clareou, informamos que o vocalista Magal foi internado na última semana para tratar de sua dependência alcoólica”, informou o comunicado.

“O artista e um paciente bariátrico e, por conta dessa comorbidade, sofria com outros problemas de saúde ocasionados pela Covid-19. Problemas esses que se intensificaram por conta de seu problema com o álcool. Gostaríamos de firmar nosso compromisso com a verdade e pedir que não espalhem inverdades“, continuou o informativo.

O comunicado ainda destacou que a banda cumprirá sua agenda de shows normalmente. Com a ausência de Magal, Branco assumirá momentaneamente. “A energia e voz encantadora do vocalista Branco, que já faz parte do grupo desde outubro de 2020, juntamente com Magal”.

“Seguimos torcendo por uma reabilitação tranquila e certeira para que o artista volte em breve a unir centenas de pessoas com a sua voz”, finalizou o comunicado.

