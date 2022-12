Vocalista do Samba Prime comemora sucesso: ‘Levando alegria’

Foto: Reprodução/Instagram

Comandada pelo cantor e compositor Jan Thuco, a banda Samba Prime comemora a expansão do Nordeste de Amaralina para shows por Salvador e lançamento de audiovisual para o início de 2023.

O grupo formado por músicos da capital baiana participou do programa “Atitude” da Bahia FM, neste domingo (18), onde além de mostrarem os maiores sucessos da banda, também relembrem o início da carreira.

Em conversa com o iBahia, o vocalista comemorou a fase atual do Samba Prime e contou como surgiu a ideia de fazer o grupo com amigos que tinham afinidade com a música.

“Surgiu na verdade em numa resenha de amigos, né? Eu sou músico, já tenho sete anos no meio da música e eu vinha de uma linha de pagode. Eu me encontrei no samba e consegui montar com os amigos a banda e surgiu em uma resenha, em pagodinho num depósito de bebidas de um amigo e tomou uma proposição imensa”, explicou.

“O repertório e eclético e a gente vai levando alegria em forma de música com muita diversidade para todo mundo. Temos músicas autorais, inclusive a gente está com a nova música ‘Quica’, né? Estamos atingindo aquele pico de visualizações”, completou.

Para começar o ano de 2023 com tudo, a Samba Prime já prepara o lançamento de um projeto audiovisual que vai contar com um show para movimentar as redes sociais.

“Teremos um audiovisual, na verdade vai ser em janeiro, né? Com fé em Deus a gente já tá montando um audiovisual, para poder estar movimentando mais as redes sociais e atingir o nosso público-alvo, né? Que vai ser para todas as idades, todas as idades poderão participar, mas eu não posso falar muito senão vai acabar vazando muita coisa (risos)”, disse o vocalista.

Comida oriental

Quem também participou do programa “Atitude” da Bahia FM, é o sushiman André Matias, de 38 anos, que comanda o Sushi Matias, na capital baiana.

Em conversa com o iBahia, o profissional e empresário revelou que a relação com a comida oriental aconteceu há 14 anos atrás após conseguir a oportunidade de fazer um curso.

“Eu fiz um curso de cozinha do Senac há 14 anos e, graças a Deus, Deus colocou um professor que me olhou e me indicou para um restaurante oriental e foi aí que começou a minha jornada”, revelou.

