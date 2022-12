Você gosta do minimalismo, mas adora as cores? Conheça o minimalismo pastel!

Certamente você já tem se perguntado muitas vezes o que é o minimalismo e para que serve. O minimalismo no design de interiores é um estilo onde o utilitarismo prevalece sobre o meramente decorativo. Este conceito surgiu nos anos 20, no entanto, é considerado futurista por causa de sua estética branca brilhante e a sua filosofia de priorizar o equilíbrio nos espaços e na vida. Isto ajudará você a ter mais calma e poder desfrutar de fazer as suas coisas favoritas como visitar o cassino 22Bet Portugal.

Tem se tornado cada vez mais popular, mas para muitas pessoas o foco em uma paleta de cores tão básica não é atraente. Para eles trazemos hoje uma ferramenta que é sem dúvida fundamental no design de interiores, a cor.

O minimalismo pastel

Minimalismo e cores pastéis? Sim, o minimalismo pastel está unindo as últimas tendências e se baseia na adição de cores desta família à decoração dos espaços. Trata-se de focalizar os espaços que não parecem desorganizados, que ainda têm uma aparência limpa e arrumada, mas que ainda acrescentam vida com a cor. O resultado? Um espaço sereno e cheio de alegria. Você se atreveria a experimentá-lo?

Como integrar o minimalismo pastel?

Se você quiser integrar a tendência na sua casa de forma autêntica e fiel ao seu estilo, lhe recomendamos aplicar a técnica clássica de três cores, um pilar de minimalismo, a propósito: escolha uma cor base para áreas mais amplias como as paredes, uma cor secundária para áreas médias como a cama ou móveis predominantes, e finalmente outra para sotaques que você pode usar para acessórios. Outras idéias para a aplicação desta regra de três podem ajudá-lo com o seguinte:

Móveis e coberturas de almofadas

As capas de almofadas são muito simples de trocar e além disso são bastante acessíveis. Eles te facilitarão imediatamente a mudança que o minimalismo pastel representa. Se uma das coisas que você precisar é comprar outro sofá ou renovar o já existente, então escolha um (ou um tecido) de cor pastel.

Obras de arte

Não é necessário mudar a cor das suas paredes brancas. Você se perguntará: mas como posso adicionar cores as minhas paredes? Basta adicionar uma peça de arte em cores pastéis, este será o toque sutil de cor no seu espaço.

3) Móveis e decoração

Pegue uma poltrona ou um pequeno móvel na tonalidade pastel secundária e coloque-o em um canto bonito; depois acrescente acessórios na cor do acento para complementar a área, como uma lâmpada ou mesa.

Plantas

A maneira mais fácil de integrar a cor em um espaço minimalista é com plantas. Para atender à tendência em questão você deve escolher somente as cores pastel, como lavanda ou eucalipto. Além da cor, você ganhará uma leve sensação de harmonia e frescor em sua casa.

Paredes

Se você for um pouco mais corajoso e quer correr um pouco mais de risco, você pode pintar a parede central com um tom pastel. A mudança será refrescante e lhe permitirá manter o resto dos móveis e acessórios em cores neutras, o que funciona de forma perfeita se você já os tivesse no seu lar.