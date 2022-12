Você sabe qual é a diferença entre o Cartão Black e o Cartão Premium?

Para quem sabe utilizar um cartão de crédito, existem diversos benefícios que podem ser utilizados. No momento, as principais vantagens estão presentes em compras em forma de cashback ou até mesmo em milhas aéreas. Diversas modalidades podem entregar serviços, mas não é segredo que o cartão Black e o cartão Premium são os mais desejados.

Será que existe diferença entre o cartão Black e o cartão Premium? Aproveite a leitura da matéria desta quinta-feira (15) do Notícias Concursos e tire suas dúvidas.

O que é um cartão Black?

Muitas pessoas acreditam que o Black é um produto exclusivo oferecido por diversas bandeiras. Contudo, apenas a bandeira Mastercard oferece o cartão oficial. No entanto, as concorrentes oferecem serviços similares. Nesse tipo de cartão, é normal contar com vantagens exclusivas que não costumam ser oferecidas em outras modalidades das bandeiras.

O que é um cartão Premium?

O cartão Premium costuma reunir vantagens com parceiros e programas de pontuação. Além disso, é normal que ele esteja ligado a viagens e ofereça descontos em passagens ou até mesmo o acesso a salas VIPs em aeroportos espalhados pelo mundo.

Por oferecer diversos benefícios, o cartão Premium costuma ser oferecido para pessoas com um poder aquisitivo maior do que aqueles que possuem um cartão de crédito clássico. Ademais, geralmente se cobra anuidade.

Qual a diferença entre um cartão e outro?

Em resumo, existem diversas opções de cartão Premium, e o Black é uma dessas opções. Por isso, cada cartão pode apresentar vantagens diferentes. Os benefícios mais oferecidos pelas instituições financeiras ou bandeiras, são:

Serviço de concierge;

Assistência pessoal 24;

Acesso a salas VIPs em aeroportos;

Descontos para aluguéis de carros;

Seguro-viagem;

Acúmulo de pontos ou milhas que podem ser trocados por descontos, produtos e passagens aéreas;

Cashback;

Entre outros.

Viu só quais são as diferenças entre um cartão Black e um cartão Premium? Aproveite e peça o seu, caso cumpra com os requisitos necessários.