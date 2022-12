Você sabia? IZA já foi backing vocal do cantor Biel; veja vídeo

Foto: Reprodução / Redes sociais

O nome de IZA foi um dos mais comentados do país nesta quinta-feira (1º) em uma rede social. É que internautas resgataram um vídeo da artista no início da carreira, quando ela, em 2016, fez uma participação do Caldeirão do Huck, com MC Biel.

Os dois subiram ao palco e cantaram juntos “Melhor Assim”. Eles também interpretaram a canção no programa Encontro, com Fátima Bernardes.

Após a apresentação, Luciano Huck questionou: “Como você se chama?”. “Eu sou a IZA”, respondeu ela. “Nossa, você canta muito bem”, completa o apresentador. “Ela manda muito bem”, destacou Biel.

Em 2021, Biel falou sobre o crescimento da cantora em entrevista ao Yahoo. “Ela não precisava falar de mim, ela poderia ter falado que foi com um cantor qualquer por vínculo profissional, mas ela me reconheceu e me deixou muito feliz. Hoje a Iza representa o Brasil para o mundo inteiro. A arte dela rompeu barreiras”, elogiou ele que participou de ‘A Fazenda 12’.

A técnica do ‘The Voice Brasil’ também já relembrou a passagem no programa durante um papo com Luciano Huck. “Eu vim com o Biel aqui e cantei. O artista se apresentou e falou: ‘Tem como você cantar aqui rapidinho?’ Aí eu cantei. Vim só pra fazer backing vocal e cantei”, disse ela. Veja o vídeo abaixo:

