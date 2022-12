Você tem o cartão de crédito do Nubank? Confira essa novidade

Um dos mais recentes lançamentos do Nubank está relacionado o uso do PIX. Atualmente, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC) é a forma preferida dos brasileiros realizarem suas transações financeiras.

Como o PIX no Crédito, o cliente da fintech consegue fazer uma transferência ou pagamento sem ter saldo na conta. Na prática, o usuário pode passar o valor no cartão, desde que tenha limite de crédito disponível.

PIX no Crédito do Nubank

Através do novo recurso, o cliente do banco digital pode realizar uma transação via PIX por meio do cartão de crédito. Sendo assim, não há necessidade de ter saldo na conta, apenas limite disponível.

Assim, quem recebe os valores não consegue perceber nenhuma diferença, contudo, para os usuários, existem algumas taxas envolvidas para o funcionamento do serviço. Confira quais são essas cobranças:

Taxa de juros 3,99% ao mês;

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) entre 0,38% e 3,38%.

Vale ressaltar que todas as condições e cobranças podem ser verificadas antes da confirmação da operação, diretamente no aplicativo do Nubank.

Como parcelar um PIX no Nubank

A operação pode ser realizada de duas formas, com uma chave PIX ou com o QR Code do PIX. Confira o passo a passo de ambas as possibilidades:

Transação por uma chave Pix

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique no atalho “Área Pix” e depois em “Transferir”; Digite o valor da transação; Informe a chave Pix; Confirme os dados de quem receberá a transferência; Entre em “Escolher como transferir” e, logo após, “Cartão de Crédito”; Escolha o número de parcelas que você deseja; Revise os detalhes da transferência; Digite a sua senha de 4 dígitos e pronto.

Transação por um QR Code

No seu aplicativo Nubank, acesse o atalho “Pagar”; Feito isto, selecione “Pagar Pix com QR Code” e, logo após, “Ler QR Code”; Escaneie o código e confirme os dados de quem receberá a transferência; Clique em “Escolher como pagar” e, logo após, “Cartão de Crédito”; Escolha o número de parcelas e revise os detalhes da transferência; Digite sua senha de 4 dígitos para finalizar a operação.

Como ajustar o limite do PIX no Nubank

Os limites no valor das transferências diárias e noturnas realizadas com o Pix podem ser ajustados pelos clientes do Nubank. As definições podem ser feitas pela opção “Meus limites Pix”. A ferramenta proporciona mais segurança aos usuários, considerando que o Pix também passou a ser utilizado em golpes.

O processo é bem simples. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na página inicial, selecione “Área Pix”; Em seguida, toque em “Configurar Pix” e depois escolha “Meus limites Pix”; Feito isto, clique em “Editar” e defina os limites desejados, tanto para o período diurno, como para o período noturno; Insira a sua senha para confirmar a transação; Por fim, aguarde o prazo necessário para que a alteração seja efetivada, sendo de 24 a 48 horas.